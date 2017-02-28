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  • 28.02, 12:02
Трамп назвал Обаму организатором утечек в СМИ. Обама Барак, СМИ, США, Трамп Дональд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Трамп назвал Обаму организатором утечек в СМИ

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Трамп назвал Обаму организатором утечек в СМИ

Трамп назвал Обаму организатором утечек в СМИ

    Президент США Дональд Трамп считает, что утечки в СМИ информации, направленной на его дискредитацию, — дело рук бывшего лидера Барака Обамы и его команды. Такое мнение глава Белого дома высказал, отвечая на прямой вопрос на эту тему журналиста телеканала Fox News.

    Ранее в СМИ неоднократно просачивались детали телефонных переговоров Трампа с лидерами других государств, в том числе и с российским президентом.

    Дональд Трамп, президент США: «Я думаю, что за этим определенно стоят Барак Обама и его люди. Некоторые из утечек, вероятно, исходят как раз от этой группы. Но я понимаю, что это политика. Никто точно не знает, что происходит за кулисами американской политики. Ты, вероятно, можешь быть прав насчет чего-то, но никогда нельзя знать наверняка».

    Американский президент назвал утечки информации серьезными, поскольку они влияют на национальную безопасность США.

    Недавно Трамп, по некоторым данным, разрешил проверить сотовые телефоны сотрудников администрации Белого дома, чтобы убедиться, что они не общались с журналистами. Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер эту информацию опроверг.

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