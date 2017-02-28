Американская киноакадемия извинилась за ошибку при вручении «Оскара»

Американская киноакадемия принесла свои извинения актерскому составу и съемочным группам фильмов
«Ла-Ла Ленд» и «Лунный свет» за ошибку при объявлении победителя в номинации «Лучший фильм» на церемонии вручения премии «Оскар».
Соответствующее заявление киноакадемия распространила в понедельник, передает ТАСС.
Из заявления: «Мы глубоко сожалеем об ошибках, допущенных во время объявления победителя в номинации „Лучший фильм“ на церемонии вручения „Оскаров“. Прошлую ночь и сегодняшний день мы потратили на расследование обстоятельств (случившегося)».
Киноакадемия также обещала продолжить разбирательство и принять необходимые меры в связи со случившимся. В тексте также отмечается, что полную ответственность за этот инцидент взяла на себя аудиторско-консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers (PwC).
премия присуждена романтическому мюзиклу «Ла-Ла Ленд» режиссера Дэмьена Шазелла. Однако затем организаторы заявили, что произошла ошибка. Награда на самом деле предназначалась ленте «Лунный свет» Барри Дженкинса о взрослении чернокожего подростка в бедных районах Майами.
Из заявления: «Мы глубоко сожалеем об ошибках, допущенных во время объявления победителя в номинации „Лучший фильм“ на церемонии вручения „Оскаров“. Прошлую ночь и сегодняшний день мы потратили на расследование обстоятельств (случившегося)».
Киноакадемия также обещала продолжить разбирательство и принять необходимые меры в связи со случившимся. В тексте также отмечается, что полную ответственность за этот инцидент взяла на себя аудиторско-консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers (PwC).
премия присуждена романтическому мюзиклу «Ла-Ла Ленд» режиссера Дэмьена Шазелла. Однако затем организаторы заявили, что произошла ошибка. Награда на самом деле предназначалась ленте «Лунный свет» Барри Дженкинса о взрослении чернокожего подростка в бедных районах Майами.
Комментарии