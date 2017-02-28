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  • 28.02, 10:31

Американская киноакадемия извинилась за ошибку при вручении «Оскара»

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Американская киноакадемия извинилась за ошибку при вручении «Оскара»

Американская киноакадемия извинилась за ошибку при вручении «Оскара»

Американская киноакадемия извинилась за ошибку при вручении «Оскара»
  • Фото Associated Press © 2017, Chris Pizzello

    • Американская киноакадемия принесла свои извинения актерскому составу и съемочным группам фильмов «Ла-Ла Ленд» и «Лунный свет» за ошибку при объявлении победителя в номинации «Лучший фильм» на церемонии вручения премии «Оскар».

    Соответствующее заявление киноакадемия распространила в понедельник, передает ТАСС.

    Из заявления: «Мы глубоко сожалеем об ошибках, допущенных во время объявления победителя в номинации „Лучший фильм“ на церемонии вручения „Оскаров“. Прошлую ночь и сегодняшний день мы потратили на расследование обстоятельств (случившегося)».

    Киноакадемия также обещала продолжить разбирательство и принять необходимые меры в связи со случившимся. В тексте также отмечается, что полную ответственность за этот инцидент взяла на себя аудиторско-консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers (PwC).

    Напомним, на 89-й церемонии вручения премии «Оскар» в воскресенье право назвать картину, одержавшую победу в самой престижной номинации «Лучший фильм», было предоставлено знаменитым актерам Уоррену Битти и Фэй Данауэй. Они вскрыли полученный конверт и объявили, что премия присуждена романтическому мюзиклу «Ла-Ла Ленд» режиссера Дэмьена Шазелла. Однако затем организаторы заявили, что произошла ошибка. Награда на самом деле предназначалась ленте «Лунный свет» Барри Дженкинса о взрослении чернокожего подростка в бедных районах Майами.

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