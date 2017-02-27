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  • 27.02, 17:52

«Лунный свет» стал самым малобюджетным победителем в истории «Оскара»

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«Лунный свет» стал самым малобюджетным победителем в истории «Оскара»

«Лунный свет» стал самым малобюджетным победителем в истории «Оскара»

Фильм «Лунный свет» режиссера Барри Дженкинса стал самым малобюджетным победителем в номинации «Лучший фильм» за всю историю «Оскара».

Бюджет картины, по информации издания The Guardian, составляет около $1,5 млн (по некоторым данным — $5 млн), при этом в американском прокате лента заработала $22,3 млн.

Фильм Барри Дженкинса рассказывает историю о взрослении чернокожего гея в неблагополучном квартале Майами. Создатели разбивают картину на три части, посвященные детству, подростковым годам и взрослой жизни главного героя. Отмечается, что лента была номинирована на восемь премий, но, помимо главной награды, получила статуэтки только в номинациях «Лучший адаптированный сценарий» и «Лучшая мужская роль второго плана». Причем актер Махершала Али, выигравший в последней номинации, стал первым в истории мусульманином, получившим «Оскар».

Издание добавляет, что малобюджетные фильмы нередко становятся обладателями «Оскара». Так, в 2004 году главная награда досталась драме «Столкновение», бюджет которой составлял $6,5 млн. А у победившего в этой же номинации в 1976 году фильма «Рокки» был всего $1,1 млн. Правда, с учетом инфляции это все равно больше, чем у «Лунного света».

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