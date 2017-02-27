Ошибку на церемонии вручения «Оскара» высмеяли в соцсетях

Пользователи социальных сетей сети бурно отреагировали на недоразумение во время церемонии вручения премии «Оскар», где ведущий отдал главную награду не тому фильму.
совершенно другая лента — «Лунный свет» режиссера Барри Дженкинса. Актер Уоррен Битти, вручавший награды, объяснил, что ему попросту выдали не тот конверт, по ошибке дали листок с именем Эммы Стоун, победившей в номинации «Лучшая актриса года» как раз за роль в «Ла-Ла Ленд».
Недоуменная реакция Эммы Стоун была бесценной.
А вдруг и «Лунный свет» — это тоже ошибка? Мало ли в мире достойных фильмов?
Естественно, возникает вопрос «кто виноват?». Конечно, вездесущие русские хакеры. «Чрезмерно переоцененные русские хакеры сыграли ключевую роль в выборе лучшего фильма — 2017», — иронизирует один из пользователей.
Недоуменная реакция Эммы Стоун была бесценной.
When Emma Stone realizes the twist ending #Oscars #BestPicture pic.twitter.com/nkm1nDLnmE— Marion Maitland (@nadatostada) 27 февраля 2017 г.
If only it were that easy. #Oscars pic.twitter.com/IOLQHa2c4c— Alex Mohajer (@AlexMohajer) 27 февраля 2017 г.
А вдруг и «Лунный свет» — это тоже ошибка? Мало ли в мире достойных фильмов?
ОГО pic.twitter.com/cztclfZVXc— ⚡Николай Ламберт (@NikolassLambert) 27 февраля 2017 г.
Естественно, возникает вопрос «кто виноват?». Конечно, вездесущие русские хакеры. «Чрезмерно переоцененные русские хакеры сыграли ключевую роль в выборе лучшего фильма — 2017», — иронизирует один из пользователей.
Vastly Overrated #Russianhackers played key role in 2017 Best Picture— WarrenandFaye-kNews (@WarrenFayeNews) 27 февраля 2017 г.
Oscar.😁
Russia just hacked the Oscars#Oscars #BestPicture pic.twitter.com/RNADbVaS2D— Sofia Western (@WWYTVine) 27 февраля 2017 г.
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