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  • 27.02, 16:20

Ошибку на церемонии вручения «Оскара» высмеяли в соцсетях

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  • Фото Reuters © 2017, Lucy Nicholson
Ошибку на церемонии вручения «Оскара» высмеяли в соцсетях

Ошибку на церемонии вручения «Оскара» высмеяли в соцсетях

Ошибку на церемонии вручения «Оскара» высмеяли в соцсетях
  • Фото Reuters © 2017, Lucy Nicholson

    • Пользователи социальных сетей сети бурно отреагировали на недоразумение во время церемонии вручения премии «Оскар», где ведущий отдал главную награду не тому фильму.

    Победителем в номинации «Лучший фильм года» был объявлен мюзикл «Ла-Ла Ленд». Авторы и продюсеры картины уже произносили свои речи, потрясая золотыми статуэтками, когда выяснилось, что на самом деле этой награды удостоилась совершенно другая лента — «Лунный свет» режиссера Барри Дженкинса. Актер Уоррен Битти, вручавший награды, объяснил, что ему попросту выдали не тот конверт, по ошибке дали листок с именем Эммы Стоун, победившей в номинации «Лучшая актриса года» как раз за роль в «Ла-Ла Ленд».

    Недоуменная реакция Эммы Стоун была бесценной.


    Эта путаница многим напомнила итог недавних президентских выборов в США, где победителем тоже стал совсем не тот, кого ожидали. Народное творчество тут же выплеснулось в Сеть.


    А вдруг и «Лунный свет» — это тоже ошибка? Мало ли в мире достойных фильмов?


    Естественно, возникает вопрос «кто виноват?». Конечно, вездесущие русские хакеры. «Чрезмерно переоцененные русские хакеры сыграли ключевую роль в выборе лучшего фильма — 2017», — иронизирует один из пользователей.








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