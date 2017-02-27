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  • 27.02, 16:20

Компания PwC взяла на себя ответственность за ошибку на вручении «Оскара»

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Компания PwC взяла на себя ответственность за ошибку на вручении «Оскара»

Компания PwC взяла на себя ответственность за ошибку на вручении «Оскара»

Международная аудиторско-консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers (PwC) взяла на себя ответственность и извинилась за ошибку на церемонии вручения кинопремии «Оскар», когда вместо картины «Лунный свет» лучшим фильмом был назван мюзикл «Ла-Ла Ленд».

Корпорация PricewaterhouseCoopers (PwC) принесла извинения съемочным группам обоих фильмов, актеру Уоррену Битти и актрисе Фей Дануэй, которые объявляли победителей, а также всем зрителям церемонии, сообщает ТАСС.

Из заявления компании: «Гостям, вручавшим награды, ошибочно был выдан конверт, в котором лежала записка с именем победителя в другой номинации, и когда ошибка обнаружилась, ее сразу же исправили. В настоящий момент мы изучаем, как это могло случиться, и глубоко сожалеем, что это произошло».

На церемонии вручения премии победителем в номинации «Лучший фильм года» был назван мюзикл «Ла-Ла Ленд». Однако когда съемочная группа вышла на сцену, и продюсер фильма Джордан Хоровиц начал произносить речь, было объявлено, что произошла ошибка. «Оскар» завоевала кинокартина «Лунный свет» Барри Дженкинса. Позже актер Уоррен Битти, вручавший награды, объяснил, что ему выдали не тот конверт, по ошибке дали листок с именем Эммы Стоун, победившей в номинации «Лучшая актриса года» как раз за роль в «Ла-Ла Ленд».

Международная аудиторско-консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers (PwC) обрабатывает бюллетени, поданные членами Американской академии киноискусств, 83-й год подряд. Компания существует на протяжении более 160 лет и входит в так называемую большую четверку аудиторских компаний.

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