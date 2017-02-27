Компания PwC взяла на себя ответственность за ошибку на вручении «Оскара»

Международная
аудиторско-консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers (PwC) взяла на себя ответственность и извинилась за ошибку на церемонии вручения кинопремии «Оскар», когда вместо картины «Лунный свет» лучшим фильмом был назван мюзикл «Ла-Ла Ленд».
Корпорация PricewaterhouseCoopers (PwC) принесла извинения съемочным группам обоих фильмов, актеру Уоррену Битти и актрисе Фей Дануэй, которые объявляли победителей, а также всем зрителям церемонии, сообщает ТАСС.
Из заявления компании: «Гостям, вручавшим награды, ошибочно был выдан конверт, в котором лежала записка с именем победителя в другой номинации, и когда ошибка обнаружилась, ее сразу же исправили. В настоящий момент мы изучаем, как это могло случиться, и глубоко сожалеем, что это произошло».
Из заявления компании: «Гостям, вручавшим награды, ошибочно был выдан конверт, в котором лежала записка с именем победителя в другой номинации, и когда ошибка обнаружилась, ее сразу же исправили. В настоящий момент мы изучаем, как это могло случиться, и глубоко сожалеем, что это произошло».
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