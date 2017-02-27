В Кремле недоумевают в связи с отказом Киева снять блокаду Донбасса

В Кремле отказались прокомментировать заявление
ДНР-ЛНР о готовности переориентировать продукцию предприятий Донбасса на РФ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что транспортная блокада Донбасса серьезно препятствует реализации минских соглашений. Песков добавил, что «неспособность или нежелание Киева избавиться от этой транспортной блокады вызывает недоумение».
Ранее главы ЛНР и ДНР выдвинули ультиматум Киеву: если Украина до 1 марта не снимает угольную блокаду Донбасса, ополченцы проводят фактическую национализацию всех предприятий Донбасса. «Мы будем перестраивать все производственные процессы и ориентировать их на рынок России и других стран», — говорилось в сообщении. Официальный представитель Кремля отказался прокомментировать этот пункт заявления, а также не ответил на вопрос журналистов, готова ли РФ открыть свои рынки для продукции самопровозглашенных республик.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Единственное, что могу сказать: в Москве неоднократно говорили о том, что транспортная блокада, которая имеет место в эти дни, дестабилизирует ситуацию, мешает процессу урегулирования, деэскалации, особенно на линии соприкосновения. И, в конце концов все больше отдаляет нас от того, чтобы приблизиться к реализации минских соглашений».
Донбасс окончательно простится с Украиной, и объявил о встречной блокаде, которая окончательно лишит Украину каменного угля.
Ранее главы ЛНР и ДНР выдвинули ультиматум Киеву: если Украина до 1 марта не снимает угольную блокаду Донбасса, ополченцы проводят фактическую национализацию всех предприятий Донбасса. «Мы будем перестраивать все производственные процессы и ориентировать их на рынок России и других стран», — говорилось в сообщении. Официальный представитель Кремля отказался прокомментировать этот пункт заявления, а также не ответил на вопрос журналистов, готова ли РФ открыть свои рынки для продукции самопровозглашенных республик.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Единственное, что могу сказать: в Москве неоднократно говорили о том, что транспортная блокада, которая имеет место в эти дни, дестабилизирует ситуацию, мешает процессу урегулирования, деэскалации, особенно на линии соприкосновения. И, в конце концов все больше отдаляет нас от того, чтобы приблизиться к реализации минских соглашений».
Донбасс окончательно простится с Украиной, и объявил о встречной блокаде, которая окончательно лишит Украину каменного угля.
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