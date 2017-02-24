Олигарх Фирташ освобожден после очередного задержания в Вене

Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ освобожден сегодня из следственного изолятора Вены, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении бизнесмена.
Источник: «Земельный суд Вены по уголовным делам отклонил требование прокуратуры Вены задержать Дмитрия Фирташа в рамках экстрадиции в США».
Собеседник агентства уточнил, что Фирташ освобожден без дополнительных условий.
В четверг Фирташ был задержан по требованию прокуратуры в рамках дела об экстрадиции в США. Задержание произошло сразу после того, как бизнесмена освободили по делу об экстрадиции в Испанию. По запросу испанской стороны Фирташ был задержан 21 февраля.
Дмитрий Фирташ занимает четвертое место в рейтинге самых богатых людей Украины. Его состояние оценивают более чем в 3 млрд долларов.
Собеседник агентства уточнил, что Фирташ освобожден без дополнительных условий.
В четверг Фирташ был задержан по требованию прокуратуры в рамках дела об экстрадиции в США. Задержание произошло сразу после того, как бизнесмена освободили по делу об экстрадиции в Испанию. По запросу испанской стороны Фирташ был задержан 21 февраля.
Дмитрий Фирташ занимает четвертое место в рейтинге самых богатых людей Украины. Его состояние оценивают более чем в 3 млрд долларов.
Комментарии