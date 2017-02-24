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  • 24.02, 17:04

Олигарх Фирташ освобожден после очередного задержания в Вене

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  • Фото: Никитин Максим / ТАСС
Олигарх Фирташ освобожден после очередного задержания в Вене

Олигарх Фирташ освобожден после очередного задержания в Вене

Олигарх Фирташ освобожден после очередного задержания в Вене
  • Фото: Никитин Максим / ТАСС

    • Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ освобожден сегодня из следственного изолятора Вены, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении бизнесмена.

    Источник: «Земельный суд Вены по уголовным делам отклонил требование прокуратуры Вены задержать Дмитрия Фирташа в рамках экстрадиции в США».

    Собеседник агентства уточнил, что Фирташ освобожден без дополнительных условий.

    В четверг Фирташ был задержан по требованию прокуратуры в рамках дела об экстрадиции в США. Задержание произошло сразу после того, как бизнесмена освободили по делу об экстрадиции в Испанию. По запросу испанской стороны Фирташ был задержан 21 февраля.

    В Испании Фирташа подозревают в отмывании 10 млн евро и связях с организованной преступностью, а в США — в махинациях и подкупе для получения прав на разработку титанового месторождения в Индии. Обе страны добиваются его экстрадиции.

    Дмитрий Фирташ занимает четвертое место в рейтинге самых богатых людей Украины. Его состояние оценивают более чем в 3 млрд долларов.

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