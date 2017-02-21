Украинский бизнесмен Фирташ задержан после решения суда об экстрадиции

Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ задержан по запросу испанской стороны после решения суда о его экстрадиции в США.
Бизнесмен Дмитрий Фирташ был задержан сегодня в Вене по запросу испанских властей на основании европейского ордера на арест, сообщили ТАСС в прокуратуре Вены.
Представитель прокуратуры Нина Буссек добавила, что в деле украинского бизнесмена появились новые основания для задержания.
Ранее стало известно, что Испания выдала ордер на арест Фирташа по подозрению в отмывании 10 млн евро. СМИ сообщали, что олигарха подозревают в связях с организованной преступностью.
По данным украинских СМИ, Дмитрий Фирташ занимает четвертое место в рейтинге самых богатых людей Украины, его состояние превышает 3 млрд долларов. Значительную долю доходов он получил от поставок российского газа на Украину и в страны Центральной Европы. Выдачи олигарха добиваются власти США, бизнесмена обвиняют в создании «преступной группы и подкупе индийских властей с целью обеспечить участие его компании в проекте по разработке титанового месторождения». В 2015 году земельный суд Вены отказал США в экстрадиции Фирташа.
Представитель прокуратуры Нина Буссек добавила, что в деле украинского бизнесмена появились новые основания для задержания.
Ранее стало известно, что Испания выдала ордер на арест Фирташа по подозрению в отмывании 10 млн евро. СМИ сообщали, что олигарха подозревают в связях с организованной преступностью.
По данным украинских СМИ, Дмитрий Фирташ занимает четвертое место в рейтинге самых богатых людей Украины, его состояние превышает 3 млрд долларов. Значительную долю доходов он получил от поставок российского газа на Украину и в страны Центральной Европы. Выдачи олигарха добиваются власти США, бизнесмена обвиняют в создании «преступной группы и подкупе индийских властей с целью обеспечить участие его компании в проекте по разработке титанового месторождения». В 2015 году земельный суд Вены отказал США в экстрадиции Фирташа.
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