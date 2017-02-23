Олигарха Фирташа снова задержали в Вене сразу же после освобождения

Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ задержан по делу об экстрадиции в США сразу после того, как был освобожден судом под залог по делу об экстрадиции в Испанию, пишут местные СМИ.
Как сообщает «Интерфакс», адвокаты бизнесмена подтвердили информацию о повторном задержании Фирташа. По данным защиты, после отклонения судом запроса Испании на задержание, представитель прокуратуры Вены сразу же потребовала задержания бизнесмена по делу об экстрадиции в США.
На днях Дмитрий Фирташ был задержан в Вене по запросу испанской стороны. Это произошло сразу после решения Верховного земельного суда Вены экстрадировать Фирташа в США. Однако сегодня он был освобожден под залог в 125 млн евро, который внес еще в 2014 году.
В Испании Фирташа подозревают в отмывании 10 млн евро и связях с организованной преступностью, а в США — в махинациях и подкупе для получения прав на разработку титанового месторождения в Индии.
по запросу ФБР. В 2015 году в экстрадиции олигарха американской стороне было отказано.
На днях Дмитрий Фирташ был задержан в Вене по запросу испанской стороны. Это произошло сразу после решения Верховного земельного суда Вены экстрадировать Фирташа в США. Однако сегодня он был освобожден под залог в 125 млн евро, который внес еще в 2014 году.
В Испании Фирташа подозревают в отмывании 10 млн евро и связях с организованной преступностью, а в США — в махинациях и подкупе для получения прав на разработку титанового месторождения в Индии.
по запросу ФБР. В 2015 году в экстрадиции олигарха американской стороне было отказано.
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