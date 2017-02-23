Суд Вены освободил Фирташа под прежний залог

Земельный суд Вены принял решение освободить украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.
Как сообщает «Интерфакс», бизнесмена освободили без внесения дополнительного залога. Согласно сообщению адвокатов Фирташа, он сдал свой заграничный паспорт.
На днях Дмитрий Фирташ был задержан в Вене по запросу испанской стороны. Это произошло сразу после решения Верховного земельного суда Вены о его экстрадиции в США.
В Испании Фирташа подозревают в отмывании 10 млн евро и связях с организованной преступностью, а в США — в махинациях и подкупе для получения прав на разработку титанового месторождения в Индии.
по запросу ФБР. В марте того же года он был освобожден под залог 125 млн евро и подписку о невыезде.
Дмитрий Фирташ занимает четвертое место в рейтинге самых богатых людей Украины. Его состояние превышает 3 млрд долларов.
На днях Дмитрий Фирташ был задержан в Вене по запросу испанской стороны. Это произошло сразу после решения Верховного земельного суда Вены о его экстрадиции в США.
В Испании Фирташа подозревают в отмывании 10 млн евро и связях с организованной преступностью, а в США — в махинациях и подкупе для получения прав на разработку титанового месторождения в Индии.
по запросу ФБР. В марте того же года он был освобожден под залог 125 млн евро и подписку о невыезде.
Дмитрий Фирташ занимает четвертое место в рейтинге самых богатых людей Украины. Его состояние превышает 3 млрд долларов.
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