Маленькие пациенты сгоревшей в Твери больницы говорили взрослым о запахе дыма

Минувшей ночью в Твери произошел крупный пожар, горела детская областная больница. Первые сообщения о возгорании крыши стали поступать после полуночи.
По предварительным данным, огонь возник в кабинете на третьем этаже. Когда пожарные прибыли на место, пламя распространилось на крышу старого корпуса больницы. Общая площадь возгорания составила 1200 квадратных метров. Локализовать огонь удалось лишь к утру.
В результате пожара никто не пострадал. Все 77 детей, находившихся в больнице, были вовремя эвакуированы и размещены в соседнем корпусе больницы. Теперь городским службам предстоит оценить ущерб, нанесенный зданию.
Между тем в руководстве регионального МЧС сообщили, что дети говорили охраннику больницы о запахе дыма. Сейчас эта информация будет изучаться.
После проведенного совещания глава региона Игорь Руденя заявил журналистам, что здание восстановят. Также власти помогут пациентам, чье имущество было повреждено при пожаре.
В результате пожара никто не пострадал. Все 77 детей, находившихся в больнице, были вовремя эвакуированы и размещены в соседнем корпусе больницы. Теперь городским службам предстоит оценить ущерб, нанесенный зданию.
Между тем в руководстве регионального МЧС сообщили, что дети говорили охраннику больницы о запахе дыма. Сейчас эта информация будет изучаться.
После проведенного совещания глава региона Игорь Руденя заявил журналистам, что здание восстановят. Также власти помогут пациентам, чье имущество было повреждено при пожаре.
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