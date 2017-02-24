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  • 24.02, 09:30
Маленькие пациенты сгоревшей в Твери больницы говорили взрослым о запахе дыма. Тверь, дети и подростки, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Маленькие пациенты сгоревшей в Твери больницы говорили взрослым о запахе дыма

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Маленькие пациенты сгоревшей в Твери больницы говорили взрослым о запахе дыма

Маленькие пациенты сгоревшей в Твери больницы говорили взрослым о запахе дыма

    Минувшей ночью в Твери произошел крупный пожар, горела детская областная больница. Первые сообщения о возгорании крыши стали поступать после полуночи.

    По предварительным данным, огонь возник в кабинете на третьем этаже. Когда пожарные прибыли на место, пламя распространилось на крышу старого корпуса больницы. Общая площадь возгорания составила 1200 квадратных метров. Локализовать огонь удалось лишь к утру.

    В результате пожара никто не пострадал. Все 77 детей, находившихся в больнице, были вовремя эвакуированы и размещены в соседнем корпусе больницы. Теперь городским службам предстоит оценить ущерб, нанесенный зданию.

    Между тем в руководстве регионального МЧС сообщили, что дети говорили охраннику больницы о запахе дыма. Сейчас эта информация будет изучаться.

    После проведенного совещания глава региона Игорь Руденя заявил журналистам, что здание восстановят. Также власти помогут пациентам, чье имущество было повреждено при пожаре.

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