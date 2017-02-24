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  • 24.02, 06:27
Пожар в Твери: спасатели ликвидировали открытое горение. Тверь, больницы, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Пожар в Твери: спасатели ликвидировали открытое горение

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Пожар в Твери: спасатели ликвидировали открытое горение

Пожар в Твери: спасатели ликвидировали открытое горение

Пожар в Твери: спасатели ликвидировали открытое горение
  • Фото: afanasy.biz

    • Более 200 человек работают на месте пожара в тверской больнице.

    В 05:40 удалось ликвидировать открытое горение. Работы на месте пожара продолжаются, в них участвуют 232 человека.

    Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил, что сгоревшее здание будут восстанавливать, но сначала оценят ущерб. По его словам, в больнице сгорел пищеблок, передает ТАСС.

    Пожар произошел в старом корпусе больницы по улице Степана Разина. Возгорание, предположительно, произошло на третьем этаже. Огонь перекинулся на крышу, а впоследствии на второй этаж.

    Из здания эвакуировали более 200 человек. Часть пациентов разместили в новом корпусе детской больницы, а жителей Твери отправили по домам. В результате ЧП пострадавших нет.

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