Пожар в Твери: спасатели ликвидировали открытое горение

Более 200 человек работают на месте пожара в тверской больнице.
В 05:40 удалось ликвидировать открытое горение. Работы на месте пожара продолжаются, в них участвуют 232 человека.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил, что сгоревшее здание будут восстанавливать, но сначала оценят ущерб. По его словам, в больнице сгорел пищеблок, передает ТАСС.
Пожар произошел в старом корпусе больницы по улице Степана Разина. Возгорание, предположительно, произошло на третьем этаже. Огонь перекинулся на крышу, а впоследствии на второй этаж.
Из здания эвакуировали более 200 человек. Часть пациентов разместили в новом корпусе детской больницы, а жителей Твери отправили по домам. В результате ЧП пострадавших нет.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил, что сгоревшее здание будут восстанавливать, но сначала оценят ущерб. По его словам, в больнице сгорел пищеблок, передает ТАСС.
Пожар произошел в старом корпусе больницы по улице Степана Разина. Возгорание, предположительно, произошло на третьем этаже. Огонь перекинулся на крышу, а впоследствии на второй этаж.
Из здания эвакуировали более 200 человек. Часть пациентов разместили в новом корпусе детской больницы, а жителей Твери отправили по домам. В результате ЧП пострадавших нет.
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