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  • 24.02, 03:25
В полыхающей тверской больнице обрушилась кровля и загорелся второй этаж. Тверь, больницы, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В полыхающей тверской больнице обрушилась кровля и загорелся второй этаж

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В полыхающей тверской больнице обрушилась кровля и загорелся второй этаж

В полыхающей тверской больнице обрушилась кровля и загорелся второй этаж

В полыхающей тверской больнице обрушилась кровля и загорелся второй этаж
  • Фото: wik-end.com

    • В Твери вот уже несколько часов тушат сильный пожар в здании детской клинической больницы. По последним данным, пламя перекинулось с кровли и третьего этажа на второй этаж.

    Как сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС, в здании обрушилась кровля.

    МЧС увеличило число пожарных расчетов для тушения. К ликвидации ЧП привлекли спасателей из соседних районов.

    Пожар в больнице на улице Степана Разина начался около полуночи. Из здания эвакуировали более 200 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.

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