В полыхающей тверской больнице обрушилась кровля и загорелся второй этаж

В Твери вот уже несколько часов тушат сильный пожар в здании детской клинической больницы. По последним данным, пламя перекинулось с кровли и третьего этажа на второй этаж.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС, в здании обрушилась кровля.
МЧС увеличило число пожарных расчетов для тушения. К ликвидации ЧП привлекли спасателей из соседних районов.
Пожар в больнице на улице Степана Разина начался около полуночи. Из здания эвакуировали более 200 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.
МЧС увеличило число пожарных расчетов для тушения. К ликвидации ЧП привлекли спасателей из соседних районов.
Пожар в больнице на улице Степана Разина начался около полуночи. Из здания эвакуировали более 200 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.
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