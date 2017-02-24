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  • 24.02, 03:25
Бушующий в тверской больнице пожар тушат десятки спасателей. Тверь, больницы, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Бушующий в тверской больнице пожар тушат десятки спасателей

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Бушующий в тверской больнице пожар тушат десятки спасателей

Бушующий в тверской больнице пожар тушат десятки спасателей

Бушующий в тверской больнице пожар тушат десятки спасателей
  • Фото: wik-end.com

    • В Твери продолжают тушить здание детской клинической больницы, где огнем охвачены кровля и третий этаж.

    По последним данным, площадь пожара составляет 1,2 тыс. кв. метров. Тушить пламя помогают спасатели из соседних районов области, сообщает ТАСС. Всего к ликвидации ЧП привлечены 89 человек и 27 единиц техники.

    В МЧС сообщили, что очаг возгорания может находиться в одном из помещений третьего этажа. Пожару присвоен четвертый уровень опасности.

    Пожар в старом корпусе больницы по улице Степана Разина начался около полуночи. Из здания эвакуированы 213 человек, пострадавших нет.

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