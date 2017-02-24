Бушующий в тверской больнице пожар тушат десятки спасателей

В Твери продолжают тушить здание детской клинической больницы, где огнем охвачены кровля и третий этаж.
По последним данным, площадь пожара составляет 1,2 тыс. кв. метров. Тушить пламя помогают спасатели из соседних районов области, сообщает ТАСС. Всего к ликвидации ЧП привлечены 89 человек и 27 единиц техники.
В МЧС сообщили, что очаг возгорания может находиться в одном из помещений третьего этажа. Пожару присвоен четвертый уровень опасности.
Пожар в старом корпусе больницы по улице Степана Разина начался около полуночи. Из здания эвакуированы 213 человек, пострадавших нет.
В МЧС сообщили, что очаг возгорания может находиться в одном из помещений третьего этажа. Пожару присвоен четвертый уровень опасности.
Пожар в старом корпусе больницы по улице Степана Разина начался около полуночи. Из здания эвакуированы 213 человек, пострадавших нет.
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