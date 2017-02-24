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  • 24.02, 04:57
Более 170 человек борются с огнем в тверской больнице. Тверь, больницы, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Более 170 человек борются с огнем в тверской больнице

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Более 170 человек борются с огнем в тверской больнице

Более 170 человек борются с огнем в тверской больнице

Более 170 человек борются с огнем в тверской больнице
  • Фото: afanasy.biz

    • В Твери увеличена группировка спасателей, задействованных в тушении пожара в детской областной клинической больнице.

    Как сообщает ГУ МЧС по региону, в тушении участвуют 173 человека, из них 134 — спасатели.

    По последним данным, огонь охватил два этажа больницы, кровля обрушилась.

    Информация о пострадавших при пожаре не поступала. Из здания эвакуированы более 200 человек. Пациенты распределены по отделениям нового корпуса детской областной больницы. В настоящее время там находятся 99 человек, в том числе 77 детей. Часть детей, проживающих в Твери, с рекомендациями по лечению отправлены по домам, сообщает ТАСС.

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