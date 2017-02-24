Более 170 человек борются с огнем в тверской больнице

В Твери увеличена группировка спасателей, задействованных в тушении пожара в детской областной клинической больнице.
Как сообщает ГУ МЧС по региону, в тушении участвуют 173 человека, из них 134 — спасатели.
По последним данным, огонь охватил два этажа больницы, кровля обрушилась.
Информация о пострадавших при пожаре не поступала. Из здания эвакуированы более 200 человек. Пациенты распределены по отделениям нового корпуса детской областной больницы. В настоящее время там находятся 99 человек, в том числе 77 детей. Часть детей, проживающих в Твери, с рекомендациями по лечению отправлены по домам, сообщает ТАСС.
По последним данным, огонь охватил два этажа больницы, кровля обрушилась.
Информация о пострадавших при пожаре не поступала. Из здания эвакуированы более 200 человек. Пациенты распределены по отделениям нового корпуса детской областной больницы. В настоящее время там находятся 99 человек, в том числе 77 детей. Часть детей, проживающих в Твери, с рекомендациями по лечению отправлены по домам, сообщает ТАСС.
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