Трамп выразил соболезнования в связи со смертью Виталия Чуркина

Белый дом распространил заявление президента США, в котором Дональд Трамп выразил соболезнования российскому народу и правительству в связи с кончиной выдающегося дипломата Виталия Чуркина.
Из текста заявления Белого дома: «Хотя американские официальные лица иногда не соглашаются со своими российскими партнерами, посол Чуркин играл ключевую роль, работая с Соединенными Штатами по ряду важнейших проблем с целью укрепления глобальной безопасности. Президент от лица американского народа приносит свои соболезнования народу и правительству России».
Ранее президент России Владимир Путин посмертно наградил постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина орденом Мужества. Текст указа опубликован на официальном сайте Кремля.
скончался в понедельник в Нью-Йорке, не дожив всего несколько часов до своего 65-летия.
констатировали смерть. По предварительным данным, причиной смерти дипломата стал сердечный приступ. .
Ранее президент России Владимир Путин посмертно наградил постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина орденом Мужества. Текст указа опубликован на официальном сайте Кремля.
скончался в понедельник в Нью-Йорке, не дожив всего несколько часов до своего 65-летия.
констатировали смерть. По предварительным данным, причиной смерти дипломата стал сердечный приступ. .
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