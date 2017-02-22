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  • 22.02, 02:55

Трамп выразил соболезнования в связи со смертью Виталия Чуркина

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Трамп выразил соболезнования в связи со смертью Виталия Чуркина

Трамп выразил соболезнования в связи со смертью Виталия Чуркина

Белый дом распространил заявление президента США, в котором Дональд Трамп выразил соболезнования российскому народу и правительству в связи с кончиной выдающегося дипломата Виталия Чуркина.

Из текста заявления Белого дома: «Хотя американские официальные лица иногда не соглашаются со своими российскими партнерами, посол Чуркин играл ключевую роль, работая с Соединенными Штатами по ряду важнейших проблем с целью укрепления глобальной безопасности. Президент от лица американского народа приносит свои соболезнования народу и правительству России».

Ранее президент России Владимир Путин посмертно наградил постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина орденом Мужества. Текст указа опубликован на официальном сайте Кремля.

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался в понедельник в Нью-Йорке, не дожив всего несколько часов до своего 65-летия.

Виталию Чуркину стало плохо на рабочем месте. В Пресвитерианской больнице, куда Чуркина экстренно доставили, врачи констатировали смерть. По предварительным данным, причиной смерти дипломата стал сердечный приступ. .

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