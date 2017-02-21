Смерть Чуркина стала невосполнимой утратой для российской дипломатии

Мировая дипломатия лишилась одного из самых талантливых представителей. В США от сердечного приступа скончался Виталий Чуркин. Сегодня Виталию Ивановичу исполнилось бы 65 лет. Он был постоянным представителем России при ООН с 2006 года, дольше всех в истории Совбеза ООН.
Российская миссия в ООН в Нью Йорке находится на 67-й улице. Виталий Чуркин обычно приходил сюда из дома пешком. Так было и в понедельник. Обычный рабочий день для российского дипломата. В кабинете он почувствовал себя плохо. Когда приехала скорая помощь, Чуркин был без сознания. Искусственное дыхание и массаж сердца не помогли. В Пресвитерианской больнице, куда Чуркина спешно доставили, врачи констатировали смерть. По предварительным данным, умер дипломат от сердечного приступа.
Как вспоминает корреспондент НТВ Алексей Веселовский, около года назад «Итоговая программа» задавала Чуркину вопрос о холодной войне. Не так давно этот вопрос дипломату был адресован вновь, но применимо к сегодняшнему дню.
Виталий Чуркин, постоянный представитель РФ при ООН: «Тенденции, конечно, беспокоят, и я не скажу, что мы отдалились от призрака холодной войны после нашего предыдущего разговора, но знаете, я один эпизод могу вам привести. Ко мне подошел один высокопоставленный и умудренный опытом сотрудник секретариата и сказал: вот видишь, никто не хочет холодной войны. Я думаю, что такое настроение в ООН превалирует. И мне кажется, что одна из главных, а, может быть, главная цель дипломатии сейчас состоит в том, чтобы этого не допустить».
В юности Чуркин едва не стал актером, небольшие роли в фильмах «Сердце матери», «Ноль три» и «Синяя тетрадь», где он сыграл Кольку Емельянова, который по душам разговаривал с Лениным, чуть не подтолкнули и его всерьез заняться кинематографом, но дипломатия перевесила. МГИМО, а потом долгая, почти 40-летняя карьера в МИДе. Он работал переводчиком, пресс-секретарем, послом в Бельгии и Канаде, но своей главной ролью на дипломатическом поприще считал все-таки должность постоянного представителя России при ООН, хотя и тут чувствовалась его актерская юность.
Западные дипломаты, которые после таких отлупов Чуркина, казалось, должны были бы его ненавидеть, на самом деле, оказывается, восхищались им.
объявили минуту молчания в память о Чуркине, председатель Генассамблеи Питер Томпсон назвал его «одним из самых уважаемых членов семьи ООН». В ближайшее время ООН проведет специальное заседание памяти Чуркина.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Это человек-символ, человек, отдавший все свои силы служению нашей стране, нашему государству, нам всем, находившийся на переднем крае дипломатическом. Это уникальнейшее имя в истории отечественной дипломатии. Сказать, что мы скорбим, — значит не передать те чувства и эмоции, которые мы сейчас испытываем. Наши соболезнования родным и близким, наши соболезнования всем, кто знал, любил, ценил Виталия Ивановича».
Всего неделю назад, на приеме по случаю Дня дипломатического работника Чуркин рассказывал о том, как начинал свою карьеру, вспоминал байки из своей дипломатической жизни. Он их включил в книгу, которая должна выйти через несколько месяцев. Ее название дипломат держал в тайне, но подзаголовком книги поделился — «Неоконченные мемуары». Виталий Чуркин явно не собирался останавливаться, он собирался работать еще и еще.
соболезнования родным, близким и коллегам Виталия Чуркина выразил Владимир Путин. В пресс-службе Кремля сообщили, что президент высоко ценил его профессионализм и дипломатический талант. Скорбят о постпреде нашей страны при ООН и простые граждане. Еще ночью к зданию МИДа на Смоленской площади люди начали нести цветы и свечи.
Как вспоминает корреспондент НТВ Алексей Веселовский, около года назад «Итоговая программа» задавала Чуркину вопрос о холодной войне. Не так давно этот вопрос дипломату был адресован вновь, но применимо к сегодняшнему дню.
Виталий Чуркин, постоянный представитель РФ при ООН: «Тенденции, конечно, беспокоят, и я не скажу, что мы отдалились от призрака холодной войны после нашего предыдущего разговора, но знаете, я один эпизод могу вам привести. Ко мне подошел один высокопоставленный и умудренный опытом сотрудник секретариата и сказал: вот видишь, никто не хочет холодной войны. Я думаю, что такое настроение в ООН превалирует. И мне кажется, что одна из главных, а, может быть, главная цель дипломатии сейчас состоит в том, чтобы этого не допустить».
В юности Чуркин едва не стал актером, небольшие роли в фильмах «Сердце матери», «Ноль три» и «Синяя тетрадь», где он сыграл Кольку Емельянова, который по душам разговаривал с Лениным, чуть не подтолкнули и его всерьез заняться кинематографом, но дипломатия перевесила. МГИМО, а потом долгая, почти 40-летняя карьера в МИДе. Он работал переводчиком, пресс-секретарем, послом в Бельгии и Канаде, но своей главной ролью на дипломатическом поприще считал все-таки должность постоянного представителя России при ООН, хотя и тут чувствовалась его актерская юность.
Западные дипломаты, которые после таких отлупов Чуркина, казалось, должны были бы его ненавидеть, на самом деле, оказывается, восхищались им.
Vitaly was a formidable adversary, but always a friend. My heartfelt condolences to his wife, Irina, his family and the Russian UN Mission https://t.co/hLx2bfnZlj— Susan Rice (@AmbassadorRice) 20 февраля 2017 г.
Devastated by passing of Russian UN Amb Vitaly Churkin.Diplomatic maestro &deeply caring man who did all he cld to bridge US-RUS differences— Samantha Power (@SamanthaJPower) 20 февраля 2017 г.
объявили минуту молчания в память о Чуркине, председатель Генассамблеи Питер Томпсон назвал его «одним из самых уважаемых членов семьи ООН». В ближайшее время ООН проведет специальное заседание памяти Чуркина.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Это человек-символ, человек, отдавший все свои силы служению нашей стране, нашему государству, нам всем, находившийся на переднем крае дипломатическом. Это уникальнейшее имя в истории отечественной дипломатии. Сказать, что мы скорбим, — значит не передать те чувства и эмоции, которые мы сейчас испытываем. Наши соболезнования родным и близким, наши соболезнования всем, кто знал, любил, ценил Виталия Ивановича».
Всего неделю назад, на приеме по случаю Дня дипломатического работника Чуркин рассказывал о том, как начинал свою карьеру, вспоминал байки из своей дипломатической жизни. Он их включил в книгу, которая должна выйти через несколько месяцев. Ее название дипломат держал в тайне, но подзаголовком книги поделился — «Неоконченные мемуары». Виталий Чуркин явно не собирался останавливаться, он собирался работать еще и еще.
соболезнования родным, близким и коллегам Виталия Чуркина выразил Владимир Путин. В пресс-службе Кремля сообщили, что президент высоко ценил его профессионализм и дипломатический талант. Скорбят о постпреде нашей страны при ООН и простые граждане. Еще ночью к зданию МИДа на Смоленской площади люди начали нести цветы и свечи.
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