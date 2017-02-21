Эксперты не смогли установить причину смерти Ким Чен Нама

В ходе проведенного вскрытия тела Ким Чен Нама, брата северокорейского лидера, малазийские эксперты не обнаружили признаков сердечного приступа, а также следов укола и других видимых ран.
В Министерстве здравоохранения Малайзии сообщили, что причина смерти по-прежнему остается неизвестной. После вскрытия образцы отправлены на экспертизу, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на представителя ведомства.
Также сообщается, что личность погибшего до сих пор не идентифицирована. Это связано с тем, что до настоящего времени родственники Ким Чен Нама не связывались с представителями властей Малайзии для прохождения ДНК-тестов и не заявляли о намерении забрать тело покойного.
Ким Чен Нам погиб в результате покушения 13 февраля в аэропорту Малайзии, откуда собирался вылететь в Макао к своей семье. По данным следствия, это преступление совершили две женщины, которым удалось быстро скрыться. Записи камер наблюдения позволили посекундно восстановить картину убийства. Предполагается, что брата Ким Чен Ына могли ранить отравленными иглами, плеснуть в него токсичной жидкостью или провести по лицу тканью, смоченной опасной жидкостью. В ходе расследования задержаны несколько человек.
Также сообщается, что личность погибшего до сих пор не идентифицирована. Это связано с тем, что до настоящего времени родственники Ким Чен Нама не связывались с представителями властей Малайзии для прохождения ДНК-тестов и не заявляли о намерении забрать тело покойного.
Ким Чен Нам погиб в результате покушения 13 февраля в аэропорту Малайзии, откуда собирался вылететь в Макао к своей семье. По данным следствия, это преступление совершили две женщины, которым удалось быстро скрыться. Записи камер наблюдения позволили посекундно восстановить картину убийства. Предполагается, что брата Ким Чен Ына могли ранить отравленными иглами, плеснуть в него токсичной жидкостью или провести по лицу тканью, смоченной опасной жидкостью. В ходе расследования задержаны несколько человек.
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