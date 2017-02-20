Запад всеми правдами и неправдами пытается дискредитировать российские средства массовой информации. Какому давлению подвергаются журналисты RT и почему телекомпания оказалась под ударом во Франции?
Откуда взялась мода валить все на «лицо раскрепощенной пропаганды Кремля»? В чем можно согласиться с Дональдом Трампом и пришла ли пора скучать по Джен Псаки? Почему работа на RT для некоторых сотрудников — черная метка? Об этом ведущий программы «Поздняков» поговорил с главным редактором RT и агентства Sputnik Маргаритой Симоньян. Программа выйдет в эфир НТВ сегодня в полночь. Мы публикуем полную видеоверсию интервью.
О западной журналистике и «гадостях» RT
«Когда были выборы в Америке, мы не сходили с полос всех мировых изданий… Ни одного издания не назовешь, которое было бы на слуху, которое бы не вылило ушат грязи на нас. Сейчас выборы во Франции — то же самое. Мы просто там главные герои. Это просто поразительно, для меня это поразительно: у них нет других проблем, у них нет других тем, о которых можно было бы поговорить с собственным народом, с собственным населением, кроме того, как RT вставляет палки в колеса и делает какие-то гадости, которых мы на самом деле не делаем. Мы уже вот так… вот так аккуратненько подходим, чтобы не к чему совершено было придраться. Но это же никого не волнует, потому что доказательства не нужны…
Я внимательно слушала пресс-конференцию Трампа, и это тот редкий случай, когда я просто некоторые вещи слово в слово могла бы повторить за новоизбранным президентом США… То, что он говорил о своей прессе, это прямо… ну, я вот это повторила бы за ним и подписываюсь под каждым словом, что это же просто какое-то позорище — то, во что превратилась в последнее время англоязычная, да и вообще западная журналистика. Это позорище — то, как они предали в секунду собственные принципы, которые они так долго пропагандировали, пестовали, навязывали всему миру, то, что происходит сейчас».
По словам Симоньян, в ход идут все средства — от откровенных фейков в уважаемых изданиях до прямого финансового воздействия, когда оказывается давление на рекламодателей RT (так было в Великобритании) или на кабельные сети, через которые вещает канал (так было в США).
О западных «центрах противодействия российской пропаганде»
«Они говорят: „Нет, это не слово, это плохое слово, это пропагандисты, это военные, вот ненастоящее слово. Мы будем с ними бороться не потому, что мы против свободы слова, а потому, что они пропагандисты“. Это очень удобная позиция — вроде как бы ты остаешься в белом и на белом коне, потому что ты не против свободы слова, а вроде как бы ты одновременно расправляешься с врагом».
О «плохих парнях» и делении на своих и чужих
«Нужно разбираться в каждом конкретном случае и к каждому конкретному случаю иметь, вырабатывать свой подход. А когда, как у них принято, ты просто определяешь: это bad guy (плохой парень — прим. ред.), это good guy (хороший парень — прим.ред.), здесь плохие, здесь хорошие, а дальше не имеет значения. И никаких „пятидесяти оттенков серого“ нет, а есть только черное и белое, — это приводит к тому взъерошенному совершенно и мчащемуся на огромной скорости к катастрофе миру, который мы наблюдаем не одно последнее десятилетие. Посмотри, к чему привели вот эти войны… Каддафи, Хусейн и так далее, сейчас Асад, которого нужно наказать… Конечно, есть и те, для которых это работа. Там нет никакой неискренности, ничего, у них свои интересы. Но есть многие, которые искренне считают, что это „плохой парень“. Они так считают, потому что они не разбираются в мелочах. Они ищут простых рецептов. Вот, пожалуйста, результат».
Смотрите программу «Поздняков» сегодня в 00:00 на НТВ.
О западной журналистике и «гадостях» RT
«Когда были выборы в Америке, мы не сходили с полос всех мировых изданий… Ни одного издания не назовешь, которое было бы на слуху, которое бы не вылило ушат грязи на нас. Сейчас выборы во Франции — то же самое. Мы просто там главные герои. Это просто поразительно, для меня это поразительно: у них нет других проблем, у них нет других тем, о которых можно было бы поговорить с собственным народом, с собственным населением, кроме того, как RT вставляет палки в колеса и делает какие-то гадости, которых мы на самом деле не делаем. Мы уже вот так… вот так аккуратненько подходим, чтобы не к чему совершено было придраться. Но это же никого не волнует, потому что доказательства не нужны…
Я внимательно слушала пресс-конференцию Трампа, и это тот редкий случай, когда я просто некоторые вещи слово в слово могла бы повторить за новоизбранным президентом США… То, что он говорил о своей прессе, это прямо… ну, я вот это повторила бы за ним и подписываюсь под каждым словом, что это же просто какое-то позорище — то, во что превратилась в последнее время англоязычная, да и вообще западная журналистика. Это позорище — то, как они предали в секунду собственные принципы, которые они так долго пропагандировали, пестовали, навязывали всему миру, то, что происходит сейчас».
По словам Симоньян, в ход идут все средства — от откровенных фейков в уважаемых изданиях до прямого финансового воздействия, когда оказывается давление на рекламодателей RT (так было в Великобритании) или на кабельные сети, через которые вещает канал (так было в США).
О западных «центрах противодействия российской пропаганде»
«Они говорят: „Нет, это не слово, это плохое слово, это пропагандисты, это военные, вот ненастоящее слово. Мы будем с ними бороться не потому, что мы против свободы слова, а потому, что они пропагандисты“. Это очень удобная позиция — вроде как бы ты остаешься в белом и на белом коне, потому что ты не против свободы слова, а вроде как бы ты одновременно расправляешься с врагом».
О «плохих парнях» и делении на своих и чужих
«Нужно разбираться в каждом конкретном случае и к каждому конкретному случаю иметь, вырабатывать свой подход. А когда, как у них принято, ты просто определяешь: это bad guy (плохой парень — прим. ред.), это good guy (хороший парень — прим.ред.), здесь плохие, здесь хорошие, а дальше не имеет значения. И никаких „пятидесяти оттенков серого“ нет, а есть только черное и белое, — это приводит к тому взъерошенному совершенно и мчащемуся на огромной скорости к катастрофе миру, который мы наблюдаем не одно последнее десятилетие. Посмотри, к чему привели вот эти войны… Каддафи, Хусейн и так далее, сейчас Асад, которого нужно наказать… Конечно, есть и те, для которых это работа. Там нет никакой неискренности, ничего, у них свои интересы. Но есть многие, которые искренне считают, что это „плохой парень“. Они так считают, потому что они не разбираются в мелочах. Они ищут простых рецептов. Вот, пожалуйста, результат».
Смотрите программу «Поздняков» сегодня в 00:00 на НТВ.
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