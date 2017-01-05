Псаки поделилась с новым пресс-секретарем Белого дома секретами профессии

РИА Новости.
Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест и с экс-представитель Госдепа Джен Псаки провели мастер-класс для Шона Спайсера.
Напомним, ранее Дональд Трамп выдвинул представителя Республиканского национального комитета Шона Спайсера на пост помощника и пресс-секретаря Белого дома. К своим обязанностям он приступит после церемонии инаугурации, которая пройдет 20 января.
Отметим, что Джен Псаки, которая хорошо известна россиянам как экс-представитель Госдепартамента, сейчас занимает в Белом доме должность директора по коммуникациям.
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