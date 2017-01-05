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  • 05.01, 05:13

Псаки поделилась с новым пресс-секретарем Белого дома секретами профессии

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Псаки поделилась с новым пресс-секретарем Белого дома секретами профессии

Псаки поделилась с новым <nobr>пресс-секретарем</nobr> Белого дома секретами профессии

Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест и с экс-представитель Госдепа Джен Псаки провели мастер-класс для Шона Спайсера.

Эрнест, который уходит со своего поста вместе с администрацией Барака Обамы, и Псаки поделились со Спайсером своим подходом к работе и рассказали ему, «каково это — работать в Белом доме», сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее Дональд Трамп выдвинул представителя Республиканского национального комитета Шона Спайсера на пост помощника и пресс-секретаря Белого дома. К своим обязанностям он приступит после церемонии инаугурации, которая пройдет 20 января.

Отметим, что Джен Псаки, которая хорошо известна россиянам как экс-представитель Госдепартамента, сейчас занимает в Белом доме должность директора по коммуникациям.

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