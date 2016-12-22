Трамп назвал имя нового пресс-секретаря Белого дома

Избранный президент США выдвинул кандидатуру представителя Республиканского национального комитета Шона Спайсера на пост помощника и
пресс-секретаря Белого дома.
Помимо Спайсера Трамп назначил своими помощниками Хоуп Хикс, которая станет директором администрации президента США по стратегической связи, а также Джейсона Миллера и Дэна Скавино. Миллер при этом займет пост директора по коммуникациям, а Скавино — директора по социальным сетям.
Дональд Трамп, избранный президент США: «Шон, Хоуп, Джейсон и Дэн были ключевыми членами моего штаба во время избирательной кампании и в переходной команде. Я воодушевлен, что они будут возглавлять команду, которая будет сообщать о моих планах, как сделать Америку снова великой».
Ранее сообщалось, что Трамп рассматривает кандидатуру актера и режиссера Сильвестра Сталлоне на должность главы Национального фонда искусств США. До этого Трамп уже принял несколько кадровых решений: выдвинул на пост главы Госдепа гендиректора корпорации ExxonMobil Рекса Тиллерсона и пригласил в бизнес-совет при президенте главу компаний SpaceX и Tesla Motors Илона Маска.
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