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  • 16.02, 00:20
Пожар в Краснодаре: открытое горение ликвидировано. Краснодар, жилье, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Пожар в Краснодаре: открытое горение ликвидировано

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Пожар в Краснодаре: открытое горение ликвидировано

Пожар в Краснодаре: открытое горение ликвидировано

Пожар в Краснодаре: открытое горение ликвидировано
  • Фото: my_krd /vk.com

    • Пожарным удалось ликвидировать открытое горение при пожаре в многоэтажном доме на улице Прокофьева в Краснодаре.

    Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю: «В 22:21 по московскому времени открытое горение ликвидировано».

    Работы по тушению пожара продолжаются, ведется проливка конструкций, пишет ТАСС.

    В МВД сообщили, что сотрудники полиции будут круглосуточно охранять горящий дом, чтобы обеспечить сохранность имущества жильцов, покинувших горящее здание.

    Эвакуированных из здания людей разместили в пункте сбора, организованном в одной из ближайших школ. Там уже организовано горячее питание, людям оказывают медицинскую и психологическую помощь. Жильцов сгоревшего дома размещают и в гостиницах.

    Ранее в МЧС сообщили, что по предварительной информации, полностью выгорело не менее 20 квартир. Более точные данные будут известны после завершения работ по тушению пожара.

    Напомним, пожар вспыхнул в мансарде шестиэтажного многоквартирного дома на улице Прокофьева в Краснодаре. Площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. Возгоранию был присвоен «третий» уровень сложности. Борьбу с огнем осложнила плотная застройка. Пожар перекинулся и на соседний дом. Поступила информация об одном погибшем.

    Из здания были эвакуированы почти 400 жильцов. Всего же в В 149 квартирах загоревшегося дома проживают порядка 500 человек.



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