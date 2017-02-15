Пожар в Краснодаре: открытое горение ликвидировано

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение при пожаре в многоэтажном доме на улице Прокофьева в Краснодаре.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю: «В 22:21 по московскому времени открытое горение ликвидировано».
Работы по тушению пожара продолжаются, ведется проливка конструкций, пишет ТАСС.
В МВД сообщили, что сотрудники полиции будут круглосуточно охранять горящий дом, чтобы обеспечить сохранность имущества жильцов, покинувших горящее здание.
Эвакуированных из здания людей разместили в пункте сбора, организованном в одной из ближайших школ. Там уже организовано горячее питание, людям оказывают медицинскую и психологическую помощь. Жильцов сгоревшего дома размещают и в гостиницах.
Ранее в МЧС сообщили, что по предварительной информации, полностью выгорело не менее 20 квартир. Более точные данные будут известны после завершения работ по тушению пожара.
об одном погибшем.
эвакуированы почти 400 жильцов. Всего же в В 149 квартирах загоревшегося дома проживают порядка 500 человек.
Работы по тушению пожара продолжаются, ведется проливка конструкций, пишет ТАСС.
В МВД сообщили, что сотрудники полиции будут круглосуточно охранять горящий дом, чтобы обеспечить сохранность имущества жильцов, покинувших горящее здание.
Эвакуированных из здания людей разместили в пункте сбора, организованном в одной из ближайших школ. Там уже организовано горячее питание, людям оказывают медицинскую и психологическую помощь. Жильцов сгоревшего дома размещают и в гостиницах.
Ранее в МЧС сообщили, что по предварительной информации, полностью выгорело не менее 20 квартир. Более точные данные будут известны после завершения работ по тушению пожара.
об одном погибшем.
эвакуированы почти 400 жильцов. Всего же в В 149 квартирах загоревшегося дома проживают порядка 500 человек.
Пожар на мансардном этаже 6-этажного жилого дома в Краснодаре. Первые фотографии с места pic.twitter.com/V07UUVGtI5— НТВ (@ntvru) 15 февраля 2017 г.
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