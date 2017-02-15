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  • 16.02, 00:21
Около 400 человек эвакуировано из горящего дома в Краснодаре. Краснодар, жилье, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Около 400 человек эвакуировано из горящего дома в Краснодаре

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Около 400 человек эвакуировано из горящего дома в Краснодаре

Около 400 человек эвакуировано из горящего дома в Краснодаре

Около 400 человек эвакуировано из горящего дома в Краснодаре
  • Фото: Живая Кубань /www.youtube.com

    • В Краснодаре горит шестиэтажный жилой дом в районе новостроек. Площадь пожара превысила 1,5 тысяч квадратных метров. Жителей эвакуировали.

    По последним данным, огонь с горящей в Краснодаре многоэтажки перекинулся на соседний дом, сообщил РИА Новости в МЧС.

    Площадь горения в доме на улице Прокофьева составляет более 1,5 тысячи квадратных метров — пожар начался около 18:00 мск, загорелась мансарда. Пожару был присвоен повышенный, третий ранг сложности. К месту стянуты дополнительные подразделения, работают более 120 человек и 44 единицы техники.

    Спасатели сообщали, что не могут подъехать к зданию из-за плотной застройки. Выяснилось, что дома на территории «Музыкального микрорайона» построены незаконно. Из-за отсутствия в районе пожарных гидрантов спасателям приходится прокладывать многометровые водные магистрали.

    По предварительной информации, погибших или пострадавших нет.


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