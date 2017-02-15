МЧС удалось локализовать пожар в пылающей в Краснодаре многоэтажке

По предварительной информации, при пожаре в Краснодаре полностью выгорело не менее 20 квартир, погиб один человек.
Александр Тарарыкин, и. о. начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю: «В 21:54 по московскому времени пожар локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров. В тушении участвуют более 100 человек личного состава».
По предварительной информации МЧС, порядка 20 квартир полностью выгорели. Более точные данные будут известны после окончания тушения пожара.
известно об одном погибшем.
эвакуированы почти 400 жителей. Их размещают в гостиницах. Мэр города ввел режим локальной чрезвычайной ситуации в микрорайоне.
По предварительной информации МЧС, порядка 20 квартир полностью выгорели. Более точные данные будут известны после окончания тушения пожара.
известно об одном погибшем.
эвакуированы почти 400 жителей. Их размещают в гостиницах. Мэр города ввел режим локальной чрезвычайной ситуации в микрорайоне.
Пожар на мансардном этаже 6-этажного жилого дома в Краснодаре. Первые фотографии с места pic.twitter.com/V07UUVGtI5— НТВ (@ntvru) 15 февраля 2017 г.
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