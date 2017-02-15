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  • 16.02, 00:20

МЧС удалось локализовать пожар в пылающей в Краснодаре многоэтажке

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МЧС удалось локализовать пожар в пылающей в Краснодаре многоэтажке

МЧС удалось локализовать пожар в пылающей в Краснодаре многоэтажке

МЧС удалось локализовать пожар в пылающей в Краснодаре многоэтажке
  • Фото: my_krd /vk.com

    • По предварительной информации, при пожаре в Краснодаре полностью выгорело не менее 20 квартир, погиб один человек.

    Александр Тарарыкин, и. о. начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю: «В 21:54 по московскому времени пожар локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров. В тушении участвуют более 100 человек личного состава».

    По предварительной информации МЧС, порядка 20 квартир полностью выгорели. Более точные данные будут известны после окончания тушения пожара.

    Напомним, пожар вспыхнул в мансарде шестиэтажки на улице Прокофьева. Возгоранию был присвоен «третий» ранг сложности. Борьбу с огнем осложнила плотная застройка. Пожар перекинулся и на соседнее здание. Уже известно об одном погибшем.

    В 149 квартирах загоревшегося дома проживают около 500 человек. Из здания были эвакуированы почти 400 жителей. Их размещают в гостиницах. Мэр города ввел режим локальной чрезвычайной ситуации в микрорайоне.



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