Спасатели обнаружили тело одного погибшего при пожаре шестиэтажного дома в Краснодаре.
Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Краснодаре, площадь которого составляет 1,5 тыс квадратных метров.
МЧС: «По предварительным данным, погиб один человек. Всего в доме зарегистрированы 480 жителей, в том числе 90 детей».
Жителей горящего дома размещают в гостинице «Кавказ» и в школе. Всего эвакуированы около 400 человек, данные о пострадавших пока не поступали, сообщает ТАСС.
Пожар начался этим вечером на шестом этаже шестиэтажного дома с мансардой на улице Прокофьева. К месту стянуты дополнительные подразделения, работают более 120 человек и 44 единицы техники.
МЧС: «По предварительным данным, погиб один человек. Всего в доме зарегистрированы 480 жителей, в том числе 90 детей».
Жителей горящего дома размещают в гостинице «Кавказ» и в школе. Всего эвакуированы около 400 человек, данные о пострадавших пока не поступали, сообщает ТАСС.
Пожар начался этим вечером на шестом этаже шестиэтажного дома с мансардой на улице Прокофьева. К месту стянуты дополнительные подразделения, работают более 120 человек и 44 единицы техники.
Пожар на мансардном этаже 6-этажного жилого дома в Краснодаре. Первые фотографии с места pic.twitter.com/V07UUVGtI5— НТВ (@ntvru) 15 февраля 2017 г.
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