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  • 16.02, 00:21
Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Краснодаре. жилье, Краснодар, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Краснодаре

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Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Краснодаре

Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Краснодаре

Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Краснодаре
  • Фото: александр рожков /youtube.com

    • Спасатели обнаружили тело одного погибшего при пожаре шестиэтажного дома в Краснодаре.

    Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Краснодаре, площадь которого составляет 1,5 тыс квадратных метров.

    МЧС: «По предварительным данным, погиб один человек. Всего в доме зарегистрированы 480 жителей, в том числе 90 детей».

    Жителей горящего дома размещают в гостинице «Кавказ» и в школе. Всего эвакуированы около 400 человек, данные о пострадавших пока не поступали, сообщает ТАСС.

    Пожар начался этим вечером на шестом этаже шестиэтажного дома с мансардой на улице Прокофьева. К месту стянуты дополнительные подразделения, работают более 120 человек и 44 единицы техники.

    Пока спасателям не удается локализовать огонь, пожару присвоен повышенный, третий ранг сложности. Ситуацию осложнят то, что в незаконно возведенном микрорайоне отсутствуют пожарные гидранты, и спасателям приходится прокладывать многометровые водные магистрали. Ранее сообщалось, что из-за плотной застройки машины спасателей не могли подъехать близко к месту ЧП.


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