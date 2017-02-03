Путин: Киев ищет повод отказаться от реализации минских соглашений

На встрече президента России и
премьер-министра Венгрии Виктора Орбана одной из главных тем стало обострение ситуации в Донбассе.
События на Украине стали одной из главных тем переговоров в Будапеште, сообщает корреспондент НТВ Гарри Княгницкий.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорили о происходящем на Украине достаточно много. А когда российского президента спросили о том, какие он видит причины обострения конфликта в Донбассе, Владимир Путин выделил три главных момента. Первым из них президент РФ назвал то, что украинские власти заинтересованы в том, чтобы «выбить» деньги из Евросоюза, Соединенных Штатов и международных финансовых институтов. И ради этого украинские власти пытаются выставить себя «жертвой агрессии».
Второй момент заключается в том, что еще в ходе американской предвыборной гонки в США Киев сделал ставку «не на ту кандидатуру». И в настоящее время украинские власти пытаются привлечь к себе внимание Дональда Трампа, путем обострения в Донбассе вооруженного конфликта.
Третьей причиной Путин назвал то, что Киев пытается оправдать свои неудачи в социальной сфере, в экономике, через вооруженный конфликт, а также старается таким образом мобилизовать население. И говорить о том, что в нынешней ситуации Киев пытается выполнять минские соглашения, не приходится.
Владимир Путин, президент РФ: «Сегодняшняя украинская власть вообще не готова к реализации минских соглашений и ищет повод для того, чтобы отказаться от их исполнения, и этому тоже способствовало бы развитие конфликта. Очень рассчитываю на то, что здравомыслящие силы на самой Украине, а также те, кто заинтересован в решении вопросов подобного рода политическими средствами, не позволят развиваться ситуации на юго-востоке Украины по наихудшему сценарию».
Виктор Орбан согласился с оценками президента России. По словам венгерского лидера, Будапешт заинтересован в Украине, как в сильном и успешном соседе. А этого можно добиться, только выполняя минские соглашения, и другого пути нет.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорили о происходящем на Украине достаточно много. А когда российского президента спросили о том, какие он видит причины обострения конфликта в Донбассе, Владимир Путин выделил три главных момента. Первым из них президент РФ назвал то, что украинские власти заинтересованы в том, чтобы «выбить» деньги из Евросоюза, Соединенных Штатов и международных финансовых институтов. И ради этого украинские власти пытаются выставить себя «жертвой агрессии».
Второй момент заключается в том, что еще в ходе американской предвыборной гонки в США Киев сделал ставку «не на ту кандидатуру». И в настоящее время украинские власти пытаются привлечь к себе внимание Дональда Трампа, путем обострения в Донбассе вооруженного конфликта.
Третьей причиной Путин назвал то, что Киев пытается оправдать свои неудачи в социальной сфере, в экономике, через вооруженный конфликт, а также старается таким образом мобилизовать население. И говорить о том, что в нынешней ситуации Киев пытается выполнять минские соглашения, не приходится.
Владимир Путин, президент РФ: «Сегодняшняя украинская власть вообще не готова к реализации минских соглашений и ищет повод для того, чтобы отказаться от их исполнения, и этому тоже способствовало бы развитие конфликта. Очень рассчитываю на то, что здравомыслящие силы на самой Украине, а также те, кто заинтересован в решении вопросов подобного рода политическими средствами, не позволят развиваться ситуации на юго-востоке Украины по наихудшему сценарию».
Виктор Орбан согласился с оценками президента России. По словам венгерского лидера, Будапешт заинтересован в Украине, как в сильном и успешном соседе. А этого можно добиться, только выполняя минские соглашения, и другого пути нет.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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