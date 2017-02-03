Место встречи
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 03.02, 02:14
Путин: Киев ищет повод отказаться от реализации минских соглашений. Венгрия, Путин, Украина, войны и вооруженные конфликты, переговоры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Путин: Киев ищет повод отказаться от реализации минских соглашений

5 комментариев

Путин: Киев ищет повод отказаться от реализации минских соглашений

Путин: Киев ищет повод отказаться от реализации минских соглашений

    На встрече президента России и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана одной из главных тем стало обострение ситуации в Донбассе.

    События на Украине стали одной из главных тем переговоров в Будапеште, сообщает корреспондент НТВ Гарри Княгницкий.

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорили о происходящем на Украине достаточно много. А когда российского президента спросили о том, какие он видит причины обострения конфликта в Донбассе, Владимир Путин выделил три главных момента. Первым из них президент РФ назвал то, что украинские власти заинтересованы в том, чтобы «выбить» деньги из Евросоюза, Соединенных Штатов и международных финансовых институтов. И ради этого украинские власти пытаются выставить себя «жертвой агрессии».

    Второй момент заключается в том, что еще в ходе американской предвыборной гонки в США Киев сделал ставку «не на ту кандидатуру». И в настоящее время украинские власти пытаются привлечь к себе внимание Дональда Трампа, путем обострения в Донбассе вооруженного конфликта.

    Третьей причиной Путин назвал то, что Киев пытается оправдать свои неудачи в социальной сфере, в экономике, через вооруженный конфликт, а также старается таким образом мобилизовать население. И говорить о том, что в нынешней ситуации Киев пытается выполнять минские соглашения, не приходится.

    Владимир Путин, президент РФ: «Сегодняшняя украинская власть вообще не готова к реализации минских соглашений и ищет повод для того, чтобы отказаться от их исполнения, и этому тоже способствовало бы развитие конфликта. Очень рассчитываю на то, что здравомыслящие силы на самой Украине, а также те, кто заинтересован в решении вопросов подобного рода политическими средствами, не позволят развиваться ситуации на юго-востоке Украины по наихудшему сценарию».

    Виктор Орбан согласился с оценками президента России. По словам венгерского лидера, Будапешт заинтересован в Украине, как в сильном и успешном соседе. А этого можно добиться, только выполняя минские соглашения, и другого пути нет.

    Подробности — в репортаже «Итогов дня».

    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Связанные
    новости

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru