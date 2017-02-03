С наступлением темноты ВСУ усилили артобстрелы Донецка, есть погибшие

Украинские подразделения ведут массированный обстрел Донецка. Применяют системы реактивного залпового огня «Ураган». Артобстрел украинских силовиков по территории ДНР повредил газопровод.
По словам ополченцев, полностью разрушены несколько домов. Есть данные о погибшем и нескольких пострадавших. В городе гремят взрывы, в результате обстрелов поврежден газопровод и теплотрасса.
Один из снарядов украинских силовиков полностью разрушил дом, где находился магазин. Как сообщил с места событий корреспондент НТВ Даниил Левин, здание полностью уничтожено, оно просто сложилось, как карточный домик. По предварительной информации, в этом районе погиб один мирный житель.
Как только стемнело, количество обстрелов только увеличилось. По всей трассе разбросаны всевозможные обломки. Масштаб разрушений показывает, что украинские силовики использовали крупнокалиберные минометы.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Один из снарядов украинских силовиков полностью разрушил дом, где находился магазин. Как сообщил с места событий корреспондент НТВ Даниил Левин, здание полностью уничтожено, оно просто сложилось, как карточный домик. По предварительной информации, в этом районе погиб один мирный житель.
Как только стемнело, количество обстрелов только увеличилось. По всей трассе разбросаны всевозможные обломки. Масштаб разрушений показывает, что украинские силовики использовали крупнокалиберные минометы.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Комментарии