«Вышибают деньги»: Путин назвал причины обострения в Донбассе

Президент России Владимир Путин назвал одной из причин обострения ситуации в Донбассе стремление украинских лидеров получить дополнительную финансовую помощь извне.
О ситуации на востоке Украины российский лидер говорил на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште. Путин отметил, что нынешнее обострение спровоцировала украинская сторона.
Владимир Путин, президент РФ: «Первая причина, на мой взгляд, в том, что украинскому руководству сегодня нужны деньги, а деньги лучше всего вышибать из Евросоюза, из отдельных стран Европы, из США и международных финансовых институтов, представляя себя в качестве жертвы агрессии».
Еще одной причиной происходящего президент назвал попытки Киева бороться с оппозицией, отвлекая внимание войной. Кроме того, отметил Путин, Киев во время выборов в США подержал конкретную «кандидатку», а теперь путем обострения в Донбассе пытается наладить отношения с новой администрацией.
ведут наступательные действия в Донбассе.
Владимир Путин, президент РФ: «Первая причина, на мой взгляд, в том, что украинскому руководству сегодня нужны деньги, а деньги лучше всего вышибать из Евросоюза, из отдельных стран Европы, из США и международных финансовых институтов, представляя себя в качестве жертвы агрессии».
Еще одной причиной происходящего президент назвал попытки Киева бороться с оппозицией, отвлекая внимание войной. Кроме того, отметил Путин, Киев во время выборов в США подержал конкретную «кандидатку», а теперь путем обострения в Донбассе пытается наладить отношения с новой администрацией.
ведут наступательные действия в Донбассе.
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