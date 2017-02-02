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  • 03.02, 02:13
«Вышибают деньги»: Путин назвал причины обострения в Донбассе. войны и вооруженные конфликты, Путин, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

«Вышибают деньги»: Путин назвал причины обострения в Донбассе

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«Вышибают деньги»: Путин назвал причины обострения в Донбассе

«Вышибают деньги»: Путин назвал причины обострения в Донбассе

    Президент России Владимир Путин назвал одной из причин обострения ситуации в Донбассе стремление украинских лидеров получить дополнительную финансовую помощь извне.

    О ситуации на востоке Украины российский лидер говорил на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште. Путин отметил, что нынешнее обострение спровоцировала украинская сторона.

    Владимир Путин, президент РФ: «Первая причина, на мой взгляд, в том, что украинскому руководству сегодня нужны деньги, а деньги лучше всего вышибать из Евросоюза, из отдельных стран Европы, из США и международных финансовых институтов, представляя себя в качестве жертвы агрессии».

    Еще одной причиной происходящего президент назвал попытки Киева бороться с оппозицией, отвлекая внимание войной. Кроме того, отметил Путин, Киев во время выборов в США подержал конкретную «кандидатку», а теперь путем обострения в Донбассе пытается наладить отношения с новой администрацией.

    Напомним, в последние несколько дней на юго-востоке Украины возобновились активные боевые действия. Накануне украинское Минобороны признало, что ВСУ ведут наступательные действия в Донбассе.

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