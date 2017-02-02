ВСУ обстреливают жителей Украины, чтобы обвинить ополченцев

Крайне напряженной остается ситуация в Донбассе. Несмотря на призыв контактной группы немедленно прекратить боевые действия, украинские силовики продолжают обстреливать территорию ДНР. Разрушено четыре десятка жилых домов, под огнем — промышленные зоны и объекты инфраструктуры.
Из бомбоубежищ не выходят жители практически всех населенных пунктов, которые находятся неподалеку от линии разграничения. По подсчетам командования ДНР, украинские солдаты обстреляли республику более полутора тысяч раз. Под огнем силовиков оказались и социальные объекты: железнодорожный вокзал в Ясиноватой, шахта в Макеевке. Всего разрушены почти сорок домов, ранены девять мирных жителей.
Настоящей сенсацией на фоне обострившегося конфликта прозвучало сегодня заявление министерства госбезопасности ЛНР. На сторону народной милиции перешел один из украинских солдат. Теперь уже бывший силовик признался, что его командование требовало от бойцов открывать огонь по жилым кварталам на украинской стороне, чтобы потом обвинить в провокации защитников Донбасса.
Сегодня же появились новые свидетельства вопиющих нарушений минских договоренностей со стороны Киева — недалеко от линии соприкосновения к северу от Донецка, в Авдеевке, замечены украинские танки.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Даниила Левина.
Настоящей сенсацией на фоне обострившегося конфликта прозвучало сегодня заявление министерства госбезопасности ЛНР. На сторону народной милиции перешел один из украинских солдат. Теперь уже бывший силовик признался, что его командование требовало от бойцов открывать огонь по жилым кварталам на украинской стороне, чтобы потом обвинить в провокации защитников Донбасса.
Сегодня же появились новые свидетельства вопиющих нарушений минских договоренностей со стороны Киева — недалеко от линии соприкосновения к северу от Донецка, в Авдеевке, замечены украинские танки.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Даниила Левина.
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