Вашингтон ослабил санкции против ФСБ

Минфин США принял решение ослабить санкции, введенные против ФСБ после обвинений в причастности к кибератакам.
Принято решение разрешить «запрашивать, получать, использовать и платить за лицензии, сертификаты и разрешения», выданные ФСБ на «продукты информационных технологий». О каких именно технологиях идет речь, в Минфине не уточнили.
При этом сохранены определенные ограничения. В частности, общая стоимость оплаты не должна превышать 5 тысяч долларов в год. Кроме того, запрещается экспорт, реэкспорт и поставка любых товаров и технологий в Крым, передает РИА Новости.
разведслужбы США заявили, что «российские хакеры» якобы вмешались в президентские выборы. Никаких доказательств этим обвинения приведено не было. Однако в конце декабря администрация Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ.
Эти ограничительные меры в Кремле назвали «абсолютно непредсказуемым проявлением агрессии». А Дмитрий Медведев отметил, что администрация Обамы решила закончить свою жизнь в Белом доме «антироссийской агонией».
При этом сохранены определенные ограничения. В частности, общая стоимость оплаты не должна превышать 5 тысяч долларов в год. Кроме того, запрещается экспорт, реэкспорт и поставка любых товаров и технологий в Крым, передает РИА Новости.
разведслужбы США заявили, что «российские хакеры» якобы вмешались в президентские выборы. Никаких доказательств этим обвинения приведено не было. Однако в конце декабря администрация Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ.
Эти ограничительные меры в Кремле назвали «абсолютно непредсказуемым проявлением агрессии». А Дмитрий Медведев отметил, что администрация Обамы решила закончить свою жизнь в Белом доме «антироссийской агонией».
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