В Кремле устали от «эмоциональных припадков» США из-за кибератак

В Кремле
по-прежнему отвергают якобы причастность российских государственных органов к хакерским атакам на США. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, «у нас наблюдается серьезная усталость от этих обвинений».
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Мы по-прежнему любую причастность Москвы и обвинения в том, что к хакерским атакам могут иметь причастность официальные лица и официальные ведомства РФ, категорически исключаем».
В Кремле сравнили подозрения США с «охотой на ведьм», передает «Интерфакс».
Дмитрий Песков: «Мы понимаем, что наши американские коллеги в разные этапы своей истории проходили такие этапы „охоты на ведьм“. Мы помним такие периоды истории, мы знаем, что потом они сменяются более трезвыми специалистами, более трезвыми подходами, ориентированными все-таки на диалог, а не эмоциональные припадки».
Как подчеркнул пресс-секретарь российского президента, открытая часть доклада ЦРУ не содержит никаких доказательств, обвинения сформулированы на любительском, эмоциональном уровне. Россия по-прежнему не в курсе, какими данными оперируют авторы обвинений, добавил он.
Дмитрий Песков: «Эта публикация, она не добавила какой-либо субстанции для комментирования. С нашей точки зрения, по-прежнему абсолютно не подкрепленные ничем, голословные обвинения звучат на достаточно любительском, эмоциональном уровне, который вряд ли, наверное, применим к высокопрофессиональной работе реально высококлассных спецслужб».
Дмитрий Песков: «Доподлинно об этом не известно, потому что пока мы с вами реакцию господина Трампа не знаем. Избранный президент пока сам не выступал с какими-либо однозначными комментариями на этот счет, и поэтому мы не можем судить».
Ранее разведслужбы США (ЦРУ, АНБ и ФБР) обнародовали доклад о предполагаемом «российском вмешательстве» в выборы президента США. Спецслужбы заявили, что Россия якобы пыталась добиться избрания Дональда Трампа президентом США, но не привели доказательств. При этом спецслужбы признают, что «российское вмешательство» никак не повлияло на итог выборов.
О том, что Дональд Трамп признал определенную роль неких российских структур в хакерских атаках на Национальный комитет Демократической партии, на днях заявлял помощник избранного президента США Райнс Прибус.
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