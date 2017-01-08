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  • 08.01, 21:12

Советник Трампа допустил принятие мер против России из-за кибератак

32 комментария
  • Фото Reuters © 2017, Rhines Pribes
Советник Трампа допустил принятие мер против России <nobr>из-за</nobr> кибератак

Советник Трампа допустил принятие мер против России из-за кибератак

Советник Трампа допустил принятие мер против России <nobr>из-за</nobr> кибератак
  • Фото Reuters © 2017, Rhines Pribes

    • Помощник избранного президента США Райнс Прибус заявил, что Дональд Трамп принял к сведению информацию спецслужб, озвученную на брифинге по российским кибератакам, и, возможно, примет какие-либо ответные меры.

    По словам советника Трампа, избранный президент США «не отрицает, что организации из России стояли за этой хакерской кампанией».

    Райнс Прибэс, советник Дональда Трампа: «Он собирается дать указание разведывательному сообществу представить рекомендации, и какими бы они ни были, пройдет обсуждение, и могут быть принять меры».

    При этом Прибэс заявил, что надеется на улучшение отношений с Москвой, так как «нет ничего плохого в том, чтобы иметь хорошие отношения с Россией и другими странами».

    В пятницу руководители американских разведывательных служб провели для избранного президента США специальный брифинг, посвященный хакерским атакам на политические институты в США. В причастности к ним действующая администрация США по-прежнему обвиняет Россию, хотя и не приводит доказательств на этот счет.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Россия, Китай и другие страны постоянно пытаются проникнуть в американские компьютерные системы, но на результатах выборов в США это не сказалось. По словам избранного президента, сами демократы виноваты в утечках своих документов.





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