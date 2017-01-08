Советник Трампа допустил принятие мер против России из-за кибератак

Помощник избранного президента США Райнс Прибус заявил, что Дональд Трамп принял к сведению информацию спецслужб, озвученную на брифинге по российским кибератакам, и, возможно, примет
какие-либо ответные меры.
Райнс Прибэс, советник Дональда Трампа: «Он собирается дать указание разведывательному сообществу представить рекомендации, и какими бы они ни были, пройдет обсуждение, и могут быть принять меры».
При этом Прибэс заявил, что надеется на улучшение отношений с Москвой, так как «нет ничего плохого в том, чтобы иметь хорошие отношения с Россией и другими странами».
Ранее Дональд Трамп заявил, что Россия, Китай и другие страны постоянно пытаются проникнуть в американские компьютерные системы, но на результатах выборов в США это не сказалось. По словам избранного президента, сами демократы виноваты в утечках своих документов.
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