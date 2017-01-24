Глава российской делегации перечислил главные итоги сирийских переговоров в Астане

Россия считает межсирийские переговоры в Астане продуктивными, заявил спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев, возглавлявший российскую делегацию.
По словам дипломата, удалось также добиться, чтобы представители вооруженных отрядов стали полноправными участникам переговоров в Женеве. Кроме того, все больше сирийских группировок теперь готовы подключиться к переговорам, подобным нынешним.
Что касается попыток сорвать встречу, их было много, и именно Москва приложила массу усилий, чтобы оппозиционеры проявили такт.
Александр Лаврентьев: «Все те моменты, которые мы заложили как страны-гаранты в итоговое коммюнике, согласованы и учитывают позиции двух противоборствующих сторон — как сирийского правительства, так и вооруженной сирийской оппозиции».
Как отмечает корреспондент НТВ Иван Трушкин, оппозиционерам, похоже, удалось убедить гарантов встречи в Астане, что с ними можно иметь дело. Несмотря на все резкие и эмоциональные заявления первого дня, сегодня стороны смогли поговорить по существу: в результате формат переговоров в столице Казахстана признан успешным, а оппозиционеров позвали на новую встречу.
Приглашение в Женеву означает, что с вооруженной сирийской оппозицией можно разговаривать не только о насущных вопросах перемирия, но и о будущем страны, а это право голоса по очень серьезным вопросам. Едва ли это произошло бы, если приглашенные в Астану группировки не объявили, что готовы противостоять террористам, в том числе запрещенной в РФ «Джабхат ан-Нусре». Но эта готовность для официального Дамаска — не повод забыть старые обиды.
Башар Джаафари: «Для нас было очень болезненным сидеть в одной комнате с другими сирийцами, чьи действия зависят от других государств и которые на них работают. Некоторые из них даже совершили террористические акты. Тем не менее, мы встречаемся не впервые и готовы дальше вести переговоры, чтобы остановить террор».
Россия, Иран и Турция договорились особо следить за режимом прекращения огня — на нарушения жаловались и оппозиционеры, и Дамаск. Вероятно, вскоре обсудят отдельный документ о том, как посредникам сообща контролировать стороны конфликта.
Оппозиция, считающая, что иранцы играют на стороне Башара Ассада, пока скептична.
Яхья аль Ариди, советник оппозиции: «Последнее, что их интересует, это сирийский народ. Если все последние шесть лет они не обращают внимания на сирийцев и их страдания, то, думаю, все эти усилия будут напрасны».
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