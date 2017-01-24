Россия, Иран и Турция договорились совместно следить за перемирием в Сирии

Россия, Иран и Турция, выступившие гарантами межсирийских переговоров в Астане, огласили совместное заявление по итогам двухдневной встречи. Текст документа зачитал глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов.
Из заявления: «Мы ценим участие в данных переговорах специального посланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры и подтверждаем приверженность идее суверенности и целостности Сириийской Арабской Республики как мультиэтнической, многоконфессиональной страны, существование которой гарантируется Совбезом ООН».
Стороны сходятся на том, что сирийский конфликт может быть разрешен только посредством политического процесса, основанного на имплементации резолюции 2254 СБ ООН.
При этом Россия, Иран и Турция считают необходимым обеспечить отмежевание вооруженной оппозиции от террористов. Стороны подтвердили намерение совместно бороться с запрещенными в РФ группировками «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра».
Страны-гаранты также договорились создать механизм за соблюдением режима прекращения огня в Сирии.
Из заявления: «Было принято решение создать трехсторонний механизм, который должен следить за полным соответствием режима прекращения огня, отсутствия провокаций».
Кроме того, в заявлении Россия, Иран и Турция поддерживают желание вооруженной сирийской оппозиции принять участие в женевских переговорах с правительством Сирии.
Встречу в Астане страны-гаранты назвали эффективной формой диалога между правительством и оппозицией Сирии.
Делегации официального Дамаска и оппозиции подготовили по итогам переговоров в Астане отдельные заявления.
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