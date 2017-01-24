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  • 24.01, 11:45
Вооруженная оппозиция Сирии готова приехать на встречу в Женеве при успехе в Астане. Астана, войны и вооруженные конфликты, Казахстан, переговоры, Сирия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Вооруженная оппозиция Сирии готова приехать на встречу в Женеве при успехе в Астане

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Вооруженная оппозиция Сирии готова приехать на встречу в Женеве при успехе в Астане

Вооруженная оппозиция Сирии готова приехать на встречу в Женеве при успехе в Астане

Вооруженная оппозиция Сирии готова приехать на встречу в Женеве при успехе в Астане

    В столице Казахстана возобновились переговоры по Сирии. Итоговый документ планировалось подписать еще утром, но работа над ним идет тяжело.

    Как отмечает корреспондент НТВ Иван Трушкин, подписание итогового документа — главная интрига дня. И если его подпишут, кто это сделает — только гаранты переговоров, то есть Россия, Иран и Турция, или представители Дамаска и оппозиции тоже.

    Содержание итогового документа официально не разглашается. Источник в турецкой делегации сообщил, что, вероятнее всего, в нем будет содержаться приглашение представителей вооруженной оппозиции на февральские переговоры в Женеве. Это значит, что тех, кого позвали в Астану обсуждать прикладные вопросы перемирия, пригласят на переговоры о политическом будущем Сирии, чего раньше не было.

    Источники сразу в нескольких делегациях подчеркивают, что в Астане политические вопросы не обсуждаются. Но по заявлениям оппозиционеров понятно, что они хотели бы принять участие именно в политических переговорах. Возможно, именно с этим связана информация, что представители оппозиции намерены выпустить отдельный документ по итогам встречи в Астане с большим количеством пунктов.

    Иссам аль-Рейс, представитель Южного фронта Свободной сирийской армии: «Мы заинтересованы в перемирии. Мы приехали сюда обсуждать соглашения, которые без нас были достигнуты в Женеве, но не нашли в них ничего про Асада. Если его судьба и статус не определены, дальнейшие переговоры невозможны. Поймите, мы не террористы, как нас хотели бы представить официальные власти, мы боремся с террористами, в том числе с ИГ (запрещено в РФ). Мы — это доктора, инженеры, бывшие офицеры сирийской армии, которые ушли в оппозицию, когда сирийская армия начала стрелять в народ».

    С этим же связана информация о том, что переговоры могут быть продлены еще на один день.

    Подробности — в видеоматериале.

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