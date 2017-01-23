Участники межсирийских переговоров в Астане обменялись упреками и угрозами

Представители сирийской вооруженной оппозиции пригрозили продолжить борьбу против Дамаска в случае провала переговоров в Астане, а правительственная делегация без объяснения причин покинула отель, в котором проходит встреча.начиналась встреча в Казахстане обнадеживающе и делегации на ее открытии сели за один стол, прямые переговоры между оппозицией Сирии и представителями Дамаска в первый день встречи в Астане не состоятся.
Почти сразу после начала переговоров стало понятно, что по многим пунктам позиции сторонников Башара Асада и оппозиции не сходятся.
Представители правительственной делегации заявили, что их оппоненты потворствуют террористам тем, что осуждают действия сирийской армии против запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра». Дошло до того, что представители Дамаска назвали своих оппонентов нелегитимными.
Башар Джаафари, глава сирийской правительственной делегации, постоянный представитель Дамаска при ООН: «Мы прибыли в Астану, чтобы закрепить выполнение соглашения от 29 декабря. Мы работаем и опираемся на это соглашение. Некоторые участники — делегации террористических групп — проводят свою интерпретацию данного документа, это создает проблемы для всех участников. Делегация террористических групп не уважает положения соглашения».
Представители оппозиции заявили, что готовы продолжать мирный процесс в Сирии, но если переговоры в Астане закончатся крахом, они возобновят боевые действия.
По последним данным, делегация официального Дамаска во главе с Джаафари покинула отель, в котором проходят переговоры, без объяснения причин.
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