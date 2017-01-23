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  • 23.01, 11:24
В Астане стартовали межсирийские переговоры. Астана, Казахстан, Сирия, войны и вооруженные конфликты, переговоры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Астане стартовали межсирийские переговоры

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В Астане стартовали межсирийские переговоры

В Астане стартовали межсирийские переговоры

    В столице Казахстана официально открываются переговоры по сирийскому урегулированию. Подготовительная работа шла все минувшие сутки. Стороны обсуждали проект итогового документа. Очевидно, что достичь согласия будет непросто. Все участники говорят, что настроены на диалог, но до последнего момента было неясно, в каком формате состоится встреча.

    Как отмечает корреспондент НТВ Иван Трушкин, прорывными переговоры в Астане можно будет считать, даже если представители Башара Асада и оппозиции просто сядут за один стол, а не разойдутся по разным комнатам. По некоторым данным, такой договоренности удалось достичь, но все может сорваться в любой момент.

    Перед началом переговоров его участники собрались за круглым столом: делегация официального Дамаска — рядом с представителями Ирана, в центре стола — представители казахстанской стороны как принимающей, справа от казахстанской стороны — делегация РФ, далее — Турция, рядом с которой делегация оппозиции.

    Всего в переговорах участвуют семь делегаций. Помимо двух сирийских, это так называемые гаранты переговоров — Россия, Иран и Турция, а также спецпредставитель генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура и в качестве наблюдателя — посол США в Казахстане.

    Оппозицию в Астане представляют 15 группировок, у которых нет единого лидера и общих задач. Успехом можно будет считать, если по итогам встречи в Астане удастся хотя бы подписать документ о намерении продолжать переговоры.

    Подробности — в видеоматериале.

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