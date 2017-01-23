Сирийская оппозиция готова к прямым переговорам с Дамаском в Астане

Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил Сирии готова провести прямые переговоры с представителями официального Дамаска в Астане, заявил заместитель главы НКОРС Абдель Хаким Башар.
Абдель Хаким Башар: «Да, будут прямые переговоры».
В качестве посредника, по его словам, может выступить Россия, Турция или ООН.
Накануне постпред Сирии при ООН Башар аль Джаафари, возглавляющий делегацию Дамаска на переговорах в Астане, также заявил, что представители правительства настроены на проведение прямых переговоров с вооруженной оппозицией в Астане.
Замминистра иностранных дел Казахстана Роман Василенко в свою очередь заявил, что формат встречи обсуждается.
запланировано на 10:00 по московскому времени. Но фактически работа уже идет. Накануне завершился «консультационный марафон», переговоры были непростыми и длились часами.
Комментарии