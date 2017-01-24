МАК: все системы разбившегося под Бишкеком Boeing были исправны

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ТАСС.
каких-либо технических неполадках с борта грузового самолета, который потерпел крушение при посадке в аэропорту Манас, не поступало.
Леонид Каширский: «На момент аварии все системы самолета были в исправном состоянии. Ни о каких технических неполадках с борта самолета не сообщалось».
Он подчеркнул, что Межгосударственный авиационный комитет, который возглавляет комиссию по расследованию крушения, рассматривает все версии случившегося под Бишкеком. Как отметил Каширский, экспертам потребуется еще как минимум четыре месяца, чтобы сделать окончательные выводы о причинах катастрофы. За это время они проведут ряд исследований, проанализируют их, подготовят проект отчета и направят его в Турцию и США, которые участвуют в работе международной комиссии в качестве наблюдателей.
Леонид Каширский: «На сегодняшний день приоритетных версий нет, изучается работа наземного оборудования, установленной на самолете аппаратуры, а также действия экипажа».
35 местных жителей и четыре члена экипажа. Среди жертв и раненых больше половины — дети.
Фото с места крушения турецкого Boeing, который разбился под Бишкеком и унес жизни как минимум 40 человек.Опубликовано НТВ 16 января 2017 г.
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