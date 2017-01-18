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  • 18.01, 10:08

Эксперты МАК начали работу на месте крушения Boeing 747 под Бишкеком

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Эксперты МАК начали работу на месте крушения Boeing 747 под Бишкеком

Эксперты МАК начали работу на месте крушения Boeing 747 под Бишкеком

Эксперты МАК начали работу на месте крушения Boeing 747 под Бишкеком
  • Фото Associated Press © 2017, Vladimir Voronin

    • Прибывшие в Бишкек специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступили к изучению места крушения турецкого грузового самолета Boeing 747 вблизи аэропорта киргизской столицы.

    Как сообщили ТАСС в штабе по ликвидации последствий авиакатастрофы, «эксперты МАК уже прибыли и начали обследование места происшествия и фрагментов разбившегося лайнера».

    В штабе сообщили, что представители МАК возглавят комиссию по изучению причин авиакатастрофы, в ее состав также войдут специалисты Агентства гражданской авиации Киргизии, а в качестве наблюдателей — представители США (концерна Boeing) и Турции.

    Тем временем пресс-секретарь премьера Киргизии Чынгыз Эсенгулов сообщил «Интерфаксу», что предварительные сведения о результатах работы комиссии появятся в течение двух дней.

    Чынгыз Эсенгулов: «Мы планируем организовать выход к прессе с участием представителей комиссии только после сбора предварительных данных. Думаю, это будет возможно через день — два».

    Грузовой Boeing 747, принадлежащий турецкой авиакомпании, разбился 16 января при заходе на посадку недалеко от киргизского аэропорта Манас. Самолет упал на жилой поселок. По последним данным, погибли 38 человек, включая четырех членов экипажа — граждан Турции. Большинство жертв катастрофы находились на земле. В больницах Киргизии остаются 13 человек, пострадавших в результате крушения самолета.

    Фото с места крушения турецкого Boeing, который разбился под Бишкеком и унес жизни как минимум 40 человек.

    Опубликовано НТВ 16 января 2017 г.

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