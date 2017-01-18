Эксперты МАК начали работу на месте крушения Boeing 747 под Бишкеком

Прибывшие в Бишкек специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступили к изучению места крушения турецкого грузового самолета Boeing 747 вблизи аэропорта киргизской столицы.ТАСС в штабе по ликвидации последствий авиакатастрофы, «эксперты МАК уже прибыли и начали обследование места происшествия и фрагментов разбившегося лайнера».
В штабе сообщили, что представители МАК возглавят комиссию по изучению причин авиакатастрофы, в ее состав также войдут специалисты Агентства гражданской авиации Киргизии, а в качестве наблюдателей — представители США (концерна Boeing) и Турции.
Тем временем пресс-секретарь премьера Киргизии Чынгыз Эсенгулов сообщил «Интерфаксу», что предварительные сведения о результатах работы комиссии появятся в течение двух дней.
Чынгыз Эсенгулов: «Мы планируем организовать выход к прессе с участием представителей комиссии только после сбора предварительных данных. Думаю, это будет возможно через день — два».
разбился 16 января при заходе на посадку недалеко от киргизского аэропорта Манас. Самолет упал на жилой поселок. По последним данным, погибли 38 человек, включая четырех членов экипажа — граждан Турции. Большинство жертв катастрофы находились на земле. В больницах Киргизии остаются 13 человек, пострадавших в результате крушения самолета.
Фото с места крушения турецкого Boeing, который разбился под Бишкеком и унес жизни как минимум 40 человек.Опубликовано НТВ 16 января 2017 г.
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