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  • 17.01, 11:24

В МВД Киргизии исключают версию теракта при крушении самолета под Бишкеком

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  • Фото: Писаренко Александр / ТАСС
В МВД Киргизии исключают версию теракта при крушении самолета под Бишкеком

В МВД Киргизии исключают версию теракта при крушении самолета под Бишкеком

В МВД Киргизии исключают версию теракта при крушении самолета под Бишкеком
  • Фото: Писаренко Александр / ТАСС

    • Взрывчатых веществ на месте крушения Boeing 747 вблизи аэропорта Манас не обнаружено.

    Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МВД Киргизии, «никаких взрывчатых веществ в упавшем самолете не обнаружено».

    Из сообщения МВД: «Согласно данным, которыми мы сейчас обладаем, мы исключаем версию теракта».

    Там также отметили, что сотрудники внутренних дел проводят работу по обеспечению общественного порядка на месте катастрофы.

    Накануне первый вице-премьер Киргизии Мухамметкалый Абулгазиев сообщил, что предварительно крушение самолета произошло по вине экипажа. По его словам, «экипаж уже на протяжении четырех месяцев совершал полет по маршруту Гонконг — Бишкек — Стамбул, опыт у них был». Он отметил, что «об окончательной версии причины катастрофы можно говорить только после соответствующей экспертизы МАК».

    Грузовой Boeing 747, который принадлежал турецкой авиакомпании, разбился 16 января при заходе на посадку недалеко от киргизского аэропорта Манас. Самолет упал на жилой поселок. По последним данным, погибли 38 человек, сегодня было найдено тело, предположительно, четвертого члена экипажа. Накануне на месте авиакатастрофы был обнаружен один черный ящик.

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