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  • 22.01, 14:11

Число жертв крушения «Боинга» под Бишкеком выросло до 39

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Число жертв крушения «Боинга» под Бишкеком выросло до 39

Число жертв крушения «Боинга» под Бишкеком выросло до 39

Мужчина, пострадавший при крушении грузового Boeing 747–400 под Бишкеком, скончался в больнице.

От полученных травм умер Сагынбек Рахманов. Он был доставлен в реанимацию с ожогами 3–4 степени. Спасти жизнь пострадавшего врачи не смогли.

Как отмечает «Интерфакс», у Рахманова в результате авиакатастрофы погибла вся семья — беременная жена и двое детей.

Таким образом, число погибших в результате авиакатастрофы увеличилось до 39. Жертвами крушения стали 35 граждан Киргизии и четыре члена экипажа из Турции.

Напомним, 16 января турецкий грузовой Boeing 747–400 потерпел крушение в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Манас столицы Киргизии. Борт упал на поселок Дача-Суу и разрушил 32 дома.

Сейчас причины трагедии выясняются. Бортовые самописцы упавшего самолета направлены в Москву для расшифровки.

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