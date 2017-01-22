Число жертв крушения «Боинга» под Бишкеком выросло до 39

Мужчина, пострадавший при крушении грузового Boeing
747–400 под Бишкеком, скончался в больнице.
Как отмечает «Интерфакс», у Рахманова в результате авиакатастрофы погибла вся семья — беременная жена и двое детей.
Таким образом, число погибших в результате авиакатастрофы увеличилось до 39. Жертвами крушения стали 35 граждан Киргизии и четыре члена экипажа из Турции.
грузовой Boeing 747–400 потерпел крушение в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Манас столицы Киргизии. Борт упал на поселок Дача-Суу и разрушил 32 дома.
Сейчас причины трагедии выясняются. Бортовые самописцы упавшего самолета направлены в Москву для расшифровки.
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