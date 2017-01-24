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  • 24.01, 11:46
Трамп начал первую неделю на посту президента с отмены указов Обамы. США, Трамп Дональд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Трамп начал первую неделю на посту президента с отмены указов Обамы

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Трамп начал первую неделю на посту президента с отмены указов Обамы

Трамп начал первую неделю на посту президента с отмены указов Обамы

    США не исключают проведения в Сирии совместных операций с Россией. Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. Важное заявление прозвучало в начале первой рабочей недели Дональда Трампа в качестве американского президента. Другим резонансным решением нового главы государства стал выход США из Транстихоокеанского партнерства.

    Свою первую полную рабочую неделю в Белом доме Дональд Трамп начал, как и ожидалось, с «демонтажа» указов Барака Обамы. Трамп еще во время предвыборной кампании обещал выйти из договора по Транстихоокеанскому партнерству, подписанному Обамой. И вот одним росчерком пера он перечеркнул несколько лет, потраченных прежней администрацией на переговоры.

    Дональд Трамп: «Мы только что сделали отличное дело для американского рабочего».

    Транстихоокеанское партнерство было детищем Обамы и включало 12 стран. Цель — создание зоны свободной торговли, в основном с азиатским регионом. Но соглашение так и не было ратифицировано Конгрессом и в Америке не вступило в силу, так что решение Трампа выйти из него — шаг больше символический, нежели практический. Тем не менее лидеры профсоюзов и американские рабочие, для которых старается Трамп, приветствовали действия нового президента.

    Дональд Трамп: «Я только что подписал документ. Мы, конечно, будем торговать, но мы будем торговать один на один, и если кто-то начнет себя плохо вести, тогда мы отправим письмо о расторжении договора. 30 дней, и если ничего не изменится — все, конец».

    Схожий подход Трамп продемонстрировал и на встрече с бизнесменами. Пообещав значительно снизить налоги американскому среднему классу и бизнесу, он предупредил, что хорошо будет только тем компаниям, которые станут создавать рабочие места в Америке.

    Дональд Трамп: «Компания, которая решит уволить людей в США и построить заводы где-то еще, полагая, что ее товар спокойно пойдет через границу в США, — такого не будет. Мы введем пограничный налог, значительный пограничный налог».

    Изменения грядут и во внешней политике. Новый пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что администрация президента Трампа готова сотрудничать с Россией в борьбе против боевиков запрещенной в России группировки ИГИЛ.

    Шон Спайсер: «Я думаю, если есть возможность бороться вместе против ИГИЛ, будь это с Россией или какой-либо другой страной, и это отвечает нашим общим национальным интересам, то, конечно, мы на это согласимся».

    В ближайшие дни Россия и США могут согласовать дату первого телефонного разговора между президентами Путиным и Трампом. Вполне возможно, что с американской стороны этим займется Рекс Тиллерсон, кандидат в госсекретари США, которого на эту должность рекомендовал комитет по международным делам американского Сената. Теперь наблюдатели считают, что общее голосование по кандидатуре Тиллерсона в верхней палате Конгресса просто формальность, а пост госсекретаря ему гарантирован.

    Тем временем на Трампа подали в суд. Американские либеральные организации считают, что он нарушил Конституцию США. Здания Трампа якобы получают арендную плату в том числе и с иностранных съемщиков. Согласно главному закону США, президент не имеет права получать ни цента из-за границы.

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