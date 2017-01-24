Трамп начал первую неделю на посту президента с отмены указов Обамы

США не исключают проведения в Сирии совместных операций с Россией. Об этом сообщил
пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. Важное заявление прозвучало в начале первой рабочей недели Дональда Трампа в качестве американского президента. Другим резонансным решением нового главы государства стал выход США из Транстихоокеанского партнерства.
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Дональд Трамп: «Мы только что сделали отличное дело для американского рабочего».
Транстихоокеанское партнерство было детищем Обамы и включало 12 стран. Цель — создание зоны свободной торговли, в основном с азиатским регионом. Но соглашение так и не было ратифицировано Конгрессом и в Америке не вступило в силу, так что решение Трампа выйти из него — шаг больше символический, нежели практический. Тем не менее лидеры профсоюзов и американские рабочие, для которых старается Трамп, приветствовали действия нового президента.
Дональд Трамп: «Я только что подписал документ. Мы, конечно, будем торговать, но мы будем торговать один на один, и если кто-то начнет себя плохо вести, тогда мы отправим письмо о расторжении договора. 30 дней, и если ничего не изменится — все, конец».
Схожий подход Трамп продемонстрировал и на встрече с бизнесменами. Пообещав значительно снизить налоги американскому среднему классу и бизнесу, он предупредил, что хорошо будет только тем компаниям, которые станут создавать рабочие места в Америке.
Дональд Трамп: «Компания, которая решит уволить людей в США и построить заводы где-то еще, полагая, что ее товар спокойно пойдет через границу в США, — такого не будет. Мы введем пограничный налог, значительный пограничный налог».
Изменения грядут и во внешней политике. Новый пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что администрация президента Трампа готова сотрудничать с Россией в борьбе против боевиков запрещенной в России группировки ИГИЛ.
Шон Спайсер: «Я думаю, если есть возможность бороться вместе против ИГИЛ, будь это с Россией или какой-либо другой страной, и это отвечает нашим общим национальным интересам, то, конечно, мы на это согласимся».
В ближайшие дни Россия и США могут согласовать дату первого телефонного разговора между президентами Путиным и Трампом. Вполне возможно, что с американской стороны этим займется Рекс Тиллерсон, кандидат в госсекретари США, которого на эту должность рекомендовал комитет по международным делам американского Сената. Теперь наблюдатели считают, что общее голосование по кандидатуре Тиллерсона в верхней палате Конгресса просто формальность, а пост госсекретаря ему гарантирован.
Тем временем на Трампа подали в суд. Американские либеральные организации считают, что он нарушил Конституцию США. Здания Трампа якобы получают арендную плату в том числе и с иностранных съемщиков. Согласно главному закону США, президент не имеет права получать ни цента из-за границы.
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