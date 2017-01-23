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  • 23.01, 23:37

Белый дом заявил о готовности сотрудничать с РФ в борьбе с ИГ

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Белый дом заявил о готовности сотрудничать с РФ в борьбе с ИГ

Белый дом заявил о готовности сотрудничать с РФ в борьбе с ИГ

США готовы к сотрудничеству с любой страной, включая РФ, в борьбе с террористической группировкой ИГ, заявили в Белом доме.

Шон Спайсер, официальный представитель Белого дома: «Как ясно дал понять наш президент, мы готовы к сотрудничеству с любой страной в борьбе против ИГ, если это соответствует нашим национальным интересам».

Так Спайсер ответил на вопрос журналиста о возможности военного сотрудничества между США и Россией в борьбе с «Исламским государством». Комментируя возможность проведения совместных операций США и России против боевиков ИГ в Сирии, представитель Белого дома посоветовал журналисту обратиться в Пентагон.


Напомним, Россия и Турция проводят совместные операции против ИГ (запрещено в РФ) в Сирии. ВКС РФ и ВВС Турции уничтожили, по данным Минобороны, 22 объекта террористов в Алеппо.

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