Белый дом заявил о готовности сотрудничать с РФ в борьбе с ИГ

США готовы к сотрудничеству с любой страной, включая РФ, в борьбе с террористической группировкой ИГ, заявили в Белом доме.ясно дал понять наш президент, мы готовы к сотрудничеству с любой страной в борьбе против ИГ, если это соответствует нашим национальным интересам».
Так Спайсер ответил на вопрос журналиста о возможности военного сотрудничества между США и Россией в борьбе с «Исламским государством». Комментируя возможность проведения совместных операций США и России против боевиков ИГ в Сирии, представитель Белого дома посоветовал журналисту обратиться в Пентагон.
BREAKING: White House spokesman Sean Spicer says Trump is open to working with Moscow to fight the Islamic State in Syria.— The Associated Press (@AP) 23 января 2017 г.
Напомним, Россия и Турция проводят совместные операции против ИГ (запрещено в РФ) в Сирии. ВКС РФ и ВВС Турции уничтожили, по данным Минобороны, 22 объекта террористов в Алеппо.
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