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  • 23.01, 20:35

Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства

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Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства

Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства

Президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе США из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП).

Краткая церемония подписания состоялась в присутствии журналистов в Овальном кабинете Белого дома, передает ТАСС. Подписав указ, Трамп охарактеризовал свои действия как «замечательную вещь для американских трудящихся».

ТТП — это торговый пакт, предполагающий полную отмену таможенных пошлин на товары и услуги в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Ранее в администрации Белого дома подтвердили, что США выйдут из Транстихоокеанского партнерства и готовы выйти при необходимости из намного более важной для США Североамериканской зоны свободной торговли (NAFTA) с Мексикой и Канадой. Как сообщалось на обновленном сайте Белого дома в разделе «Задачи», новая администрация США подтвердила намерение выйти из Транстихоокеанского партнерства.

Также сегодня Трамп подписал указ, вводящий мораторий на прием на работу новых госслужащих. Этот указ нового президента идет в русле его неоднократных заявлений о намерении значительно сократить расходы федерального бюджета на содержание бюрократического аппарата. В то же время введенный Трампом мораторий не будет распространяться на военных.

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