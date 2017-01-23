Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства

Президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе США из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП).ТАСС. Подписав указ, Трамп охарактеризовал свои действия как «замечательную вещь для американских трудящихся».
ТТП — это торговый пакт, предполагающий полную отмену таможенных пошлин на товары и услуги в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Ранее в администрации Белого дома подтвердили, что США выйдут из Транстихоокеанского партнерства и готовы выйти при необходимости из намного более важной для США Североамериканской зоны свободной торговли (NAFTA) с Мексикой и Канадой. Как сообщалось на обновленном сайте Белого дома в разделе «Задачи», новая администрация США подтвердила намерение выйти из Транстихоокеанского партнерства.
Также сегодня Трамп подписал указ, вводящий мораторий на прием на работу новых госслужащих. Этот указ нового президента идет в русле его неоднократных заявлений о намерении значительно сократить расходы федерального бюджета на содержание бюрократического аппарата. В то же время введенный Трампом мораторий не будет распространяться на военных.
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