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  • 24.01, 01:09

В Белом доме рассказали о подготовке телефонного разговора президентов РФ и США

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В Белом доме рассказали о подготовке телефонного разговора президентов РФ и США

В Белом доме рассказали о подготовке телефонного разговора президентов РФ и США

Администрация президента США Дональда Трампа пока не договорилась с российским послом Сергеем Кисляком о времени телефонного разговора двух лидеров. Последние переговоры на эту тему состоялись три назад, сообщил новый представитель Белого дома Шон Спайсер.

Шон Спайсер, Белый дом: «Один разговор был по поводу четырех тем. Во-первых, по поводу катастрофы самолета. Вторая тема — поздравления с Новым годом и Рождеством, третья — по поводу переговоров по Сирии и четвертая — после инаугурации договориться по звонку президентов Путина и Трампа».

По словам Спайсера, представители Трампа и российская сторона пока не договорились о телефонном разговоре, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что телефонная беседа Путина и Трампа состоится после инаугурации последнего. Трамп вступил в должность президента США 20 января.

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