В Белом доме рассказали о подготовке телефонного разговора президентов РФ и США

Администрация президента США Дональда Трампа пока не договорилась с российским послом Сергеем Кисляком о времени телефонного разговора двух лидеров. Последние переговоры на эту тему состоялись три назад, сообщил новый представитель Белого дома Шон Спайсер.
По словам Спайсера, представители Трампа и российская сторона пока не договорились о телефонном разговоре, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что телефонная беседа Путина и Трампа состоится после инаугурации последнего. Трамп вступил в должность президента США 20 января.
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