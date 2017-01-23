В накрытом лавиной итальянском отеле обнаружили тело седьмой жертвы

Погибшая при сходе снежных масс на гостинцу Rigopiano женщина была найдена сегодня в помещении, которое располагается в разрушенном отеле между кухней и баром.удалось обнаружить 11 выживших. Судьба еще 22 постояльцев остается неизвестной, передает РИА Новости.
Кроме того, сегодня спасателям удалось обнаружить трех выживших щенков под завалами в поврежденном здании отеля. В спасательной службе полагают, что это находка дает надежду найти живыми постояльцев и сотрудников гостиницы, которые по-прежнему числятся пропавшими без вести, отмечает «Интерфакс».
Спасенные щенки родились в декабре у мареммо-абруццких овчарок по кличке Нувола (Облако — ред.) и Лупо (Волк — ред.). Эта пара собак была талисманом гостиницы. В день схода лавины собаки бесследно исчезли, но уже спустя два дня появились возле дома Мартины Росси, одной из сотрудниц бара в Rigopiano. Женщина немедленно сообщила об их возвращении, которое, как она решила, что означает возможность найти выживших под толщами снега.
На прошлой неделе, 18 января, 120 тысяч кубометров кубометров снега обрушились на отель со скоростью около 100 км в час. Предположительно, сход лавины спровоцировала серия подземных толчков в центральной части Италии.
Итальянские экстренные службы не сразу отреагировали на сообщения о сходе снежных масс, сочтя их розыгрышами. Первым спасателям позвонил друг одного из постояльцев, но женщина-оператор не поверила ему. Как она заявила, с отелем связывались, а информация о лавине «одна из уток, которые поступают в последние дни».
Между тем итальянские СМИ опубликовали текст письма, которое было отправлено за несколько часов до трагедии администрацией отеля. Директор Rigopiano Бруно ди Томаззо писал о тревожной ситуации, страхе постояльцев и просил о помощи. По его словам, топлива для генератора должно было хватить на сутки, а все телефоны в гостинице вышли из строя.
Это послание он отправил управлению полиции, мэру ближайшего города Фариндола, главе провинции Пескара и префекту одноименного города.
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