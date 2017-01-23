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  • 23.01, 20:35

В накрытом лавиной итальянском отеле обнаружили тело седьмой жертвы

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В накрытом лавиной итальянском отеле обнаружили тело седьмой жертвы

В накрытом лавиной итальянском отеле обнаружили тело седьмой жертвы

В накрытом лавиной итальянском отеле обнаружили тело седьмой жертвы
  • Фото Associated Press © 2017, Corpo Nazionale Soccorso Alpino

    • Погибшая при сходе снежных масс на гостинцу Rigopiano женщина была найдена сегодня в помещении, которое располагается в разрушенном отеле между кухней и баром.

    Погибшая женщина стала седьмой обнаруженной жертвой схода лавины. Ее тело уже поднято на поверхность из заваленного снегом здания. Всего спасателям за время поисковой операции удалось обнаружить 11 выживших. Судьба еще 22 постояльцев остается неизвестной, передает РИА Новости.

    Кроме того, сегодня спасателям удалось обнаружить трех выживших щенков под завалами в поврежденном здании отеля. В спасательной службе полагают, что это находка дает надежду найти живыми постояльцев и сотрудников гостиницы, которые по-прежнему числятся пропавшими без вести, отмечает «Интерфакс».

    В накрытом лавиной итальянском отеле обнаружили тело седьмой жертвы. Италия, лавина, поисковые операции, снег, собаки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В накрытом лавиной итальянском отеле обнаружили тело седьмой жертвы. Италия, лавина, поисковые операции, снег, собаки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
    Фото: Associated Press


    Спасенные щенки родились в декабре у мареммо-абруццких овчарок по кличке Нувола (Облако — ред.) и Лупо (Волк — ред.). Эта пара собак была талисманом гостиницы. В день схода лавины собаки бесследно исчезли, но уже спустя два дня появились возле дома Мартины Росси, одной из сотрудниц бара в Rigopiano. Женщина немедленно сообщила об их возвращении, которое, как она решила, что означает возможность найти выживших под толщами снега.

    На прошлой неделе, 18 января, 120 тысяч кубометров кубометров снега обрушились на отель со скоростью около 100 км в час. Предположительно, сход лавины спровоцировала серия подземных толчков в центральной части Италии.

    Итальянские экстренные службы не сразу отреагировали на сообщения о сходе снежных масс, сочтя их розыгрышами. Первым спасателям позвонил друг одного из постояльцев, но женщина-оператор не поверила ему. Как она заявила, с отелем связывались, а информация о лавине «одна из уток, которые поступают в последние дни».

    Между тем итальянские СМИ опубликовали текст письма, которое было отправлено за несколько часов до трагедии администрацией отеля. Директор Rigopiano Бруно ди Томаззо писал о тревожной ситуации, страхе постояльцев и просил о помощи. По его словам, топлива для генератора должно было хватить на сутки, а все телефоны в гостинице вышли из строя.

    Из письма Бруно ди Томаззо: «Клиенты в ужасе от землетрясений и решили не оставаться внутри. Мы постарались сделать все возможное, чтобы успокоить их, но не можем ничего сделать из-за заблокированных улиц. С помощью лопат и своими силами мы смогли очистить подъезд к зданию. Зная об общих трудностях, мы просим вас вмешаться в эту ситуацию. Мы уверены в том, что вы понимаете проблему, и ожидаем от вас встречных шагов».

    Это послание он отправил управлению полиции, мэру ближайшего города Фариндола, главе провинции Пескара и префекту одноименного города.

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