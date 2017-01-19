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  • 19.01, 16:28
Итальянские спасатели опубликовали видео из накрытого лавиной отеля. Италия, лавина, поисковые операции, снег. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Итальянские спасатели опубликовали видео из накрытого лавиной отеля

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Итальянские спасатели опубликовали видео из накрытого лавиной отеля

Итальянские спасатели опубликовали видео из накрытого лавиной отеля

Итальянские спасатели опубликовали видео из накрытого лавиной отеля

    Спасатели разместили видеозапись с места проведения поисковых работ в гостинице Rigopiano di Farindola.

    Горный отель оказался под толщей снега в результате схода лавины. На кадрах видно, что внутренние помещения оказались завалены снегом. В здании темно, спасателям приходится освещать себе дорогу по мере продвижения внутри гостиницы. Отель оказался серьезно поврежден в результате удара стихии. Местами снежные массы проломили окна и стены.

    Также на записи запечатлена работа спасателей снаружи, где техника раскапывает здание, находящееся под плотным слоем снега. Здание сместилось на 10 метров из-за схода лавины.

    По предварительным данным, число жертв может достигать 30. По данным местных властей, как передает телеканал Rainews24, в момент схода лавины внутри находились 20 постояльцев и восемь сотрудников гостиницы. Из здания Rigopiano di Farindola уже извлекли тело первой жертвы.

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