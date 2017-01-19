Итальянские спасатели опубликовали видео из накрытого лавиной отеля

Спасатели разместили видеозапись с места проведения поисковых работ в гостинице Rigopiano di Farindola.
Также на записи запечатлена работа спасателей снаружи, где техника раскапывает здание, находящееся под плотным слоем снега. Здание сместилось на 10 метров из-за схода лавины.
По предварительным данным, число жертв может достигать 30. По данным местных властей, как передает телеканал Rainews24, в момент схода лавины внутри находились 20 постояльцев и восемь сотрудников гостиницы. Из здания Rigopiano di Farindola уже извлекли тело первой жертвы.
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