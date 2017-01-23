Число жертв лавины в Италии возросло до 6 человек

Итальянские спасатели обнаружили еще одного погибшего в результате схода лавины на горный отель.
В среду, 18 января, снежная лавина накрыла гостиницу Rigopiano di Farindola, в которой находились более 30 человек. Живыми из-под снега достали 11 человек, 23 считаются пропавшими без вести.
Ранее Россия предложила отправить специалистов МЧС со специальным оборудованием для оказания помощи в проведении поисковой операции, однако итальянская сторона поблагодарила за предложение и отказалась.
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