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  • 23.01, 02:19
Число жертв лавины в Италии возросло до 6 человек. Италия, МЧС, лавина, поисковые операции, снег. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Число жертв лавины в Италии возросло до 6 человек

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Число жертв лавины в Италии возросло до 6 человек

Число жертв лавины в Италии возросло до 6 человек

    Итальянские спасатели обнаружили еще одного погибшего в результате схода лавины на горный отель.

    На месте схода лавины в горном массиве Гран-Сассо продолжается поисково-спасательная операция. Спасатели обнаружили и подняли из-под спрессованной снежной массы и развалин гостиницы тело еще одного погибшего. Число жертв этой трагедии увеличилось до 6 человек.

    В среду, 18 января, снежная лавина накрыла гостиницу Rigopiano di Farindola, в которой находились более 30 человек. Живыми из-под снега достали 11 человек, 23 считаются пропавшими без вести.

    Ранее Россия предложила отправить специалистов МЧС со специальным оборудованием для оказания помощи в проведении поисковой операции, однако итальянская сторона поблагодарила за предложение и отказалась.

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