Песков заявил о готовности Путина к встрече с Трампом

ВВС.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом вряд ли состоится в ближайшие недели. Возможно, на ее подготовку уйдут месяцы.
Дмитрий Песков: «Это не будут предстоящие недели, давайте надеяться на лучшее, на то, что эта встреча состоится в ближайшие месяцы».
По словам представителя Кремля, дата встречи, возможно, будет обсуждаться во время телефонных переговоров президентов двух стран после инаугурации Трампа. Пока же никаких точных сведений о сроках или месте проведения нет. При этом Песков подчеркнул, что президент России будет готов к встрече со своим американским коллегой.
Дмитрий Песков: «Я не сомневаюсь, что Путин будет готов к этому».
Ранее британские СМИ сообщили, что встреча Путина и Трампа якобы пройдет в столице Исландии. Представители обеих сторон опровергли эти слухи.
вступил в должность 45-го президента США.
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